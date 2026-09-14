رئيس وزراء بولندا: سنتخذ تدابير إضافية لضمان أمن حدودنا مع أوكرانيا

أكد رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك، أن بلاده ستتخذ تدابير إضافية لضمان أمن حدودها مع أوكرانيا، بعد أن شنت روسيا أمس هجمات استهدفت مواقع في غرب أوكرانيا بالقرب من الحدود البولندية.

وقال توسك - حسبما ذكر راديو بولندا اليوم /الاثنين/ - إن التدابير الجديدة ستشمل جهودا للحيلولة دون حدوث تكدس وتراكم للمركبات، لاسيما شاحنات الوقود، عند المعابر الحدودية.

وشدد توسك على أهمية التحقق من المعلومات المتداولة، مشيرا إلى أن التقارير التي تحدثت عن تعرض قافلة شاحنات للقصف لم تؤكدها السلطات البولندية.. كما رفض التكهنات التي أشارت إلى حدوث اختراق للمجال الجوي البولندي.

وأكد أنه سيتم تعزيز التنسيق بين الجيش والشرطة وحرس الحدود ومسئولي الجمارك لضمان أمن الحدود البولندية المتاخمة لأوكرانيا.