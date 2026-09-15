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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

القبض على موظف استعان بسيدتين لسرقة منزل جارته بالغربية.. وهذه عقوبته

المتهمين
المتهمين
معتز الخصوصي

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تضرر القائم على النشر من سيدتين لقيامهما بإقتحام مسكن والدته والتعدى عليها بالضرب بقصد سرقتها وقيام الأهالى بالإمساك بهما بالغربية.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 7 الجارى تبلغ لمركز شرطة قطور بالغربية من والدة القائم على النشر (ربة منزل – مقيمة بدائرة المركز ) أنها حال تواجدها بمنزلها فوجئت بقيام سيدتين بطرق باب منزلها منتحلتين صفة موظفات بالمعاشات ، وطلبتا منها بعض المستندات لزيادة معاشها لكون زوجها متوفى ، وطلبت إحداهما الدلوف لدورة المياه فإرتابت فى أمرهما وإستغاثت بالأهالى وتمكنوا من الإمساك بهما ، وخلال ذلك تدخل أحد جيران الشاكية وقام بإصطحابهما بزعم تسليمهما لمركز الشرطة، إلا أنه مكنهما من الهرب.

أمكن ضبط المذكور (موظف بأحد المعاهد - مقيم بذات المنطقة).. وبمواجهته أقر بإتفاقه مع إحدى السيدتين المشار إليهما على إرتكاب الواقعة بقصد سرقة الشاكية وإقتسام متحصلات السرقة فيما بينهما، وقيام المذكورة بالإستعانة بالسيدة الأخرى.. وأمكن ضبط السيدتين الظاهرتين بمقطع الفيديو "مرتكبتا الواقعة" (مقيمتان بنطاق محافظتى القاهرة والغربية) وبمواجهتهما أيدا ما سبق.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

عقوبة السرقة

نصت المادة 318 من قانون العقوبات على أن من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.

كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.

الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.

الأجهزة الأمنية مقطع فيديو مواقع التواصل الإجتماعى الضرب دورة المياه

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