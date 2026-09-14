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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

نجلاء العسيلي: زيارة ولي العهد السعودي للقاهرة تعكس قوة الشراكة المصرية السعودية

نجلاء العسيلي
نجلاء العسيلي
حسن رضوان

أكدت النائبة نجلاء العسيلي، عضو مجلس النواب عن حزب الشعب الجمهوري، أن زيارة الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي عهد المملكة العربية السعودية ورئيس مجلس الوزراء، إلى القاهرة، تعكس عمق ومتانة العلاقات التاريخية والاستراتيجية التي تجمع مصر والمملكة، وتؤكد حرص قيادتي البلدين على مواصلة التنسيق والتشاور في مختلف الملفات والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

وقالت العسيلي في بيان لها اليوم إن العلاقات المصرية السعودية تمثل نموذجًا متميزًا للعلاقات العربية القائمة على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة، مشيرة إلى أن ما يجمع البلدين يتجاوز العلاقات السياسية والدبلوماسية، ليشمل روابط تاريخية وشعبية واقتصادية راسخة.

دعم التعاون الاقتصادي والاستثماري

وأوضحت عضو مجلس النواب أن الزيارة تمثل فرصة مهمة لدفع العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين إلى آفاق أوسع، في ظل ما تمتلكه مصر والسعودية من إمكانات وفرص كبيرة للتعاون في مختلف القطاعات.

وأكدت أن زيادة الاستثمارات المتبادلة وتعزيز حركة التجارة والتعاون في المجالات التنموية من شأنها أن تدعم جهود التنمية في البلدين، وتفتح مزيدًا من الفرص أمام القطاع الخاص، بما يحقق مصالح الشعبين الشقيقين.

تنسيق مصري سعودي لمواجهة تحديات المنطقة

وأشارت العسيلي إلى أن أهمية الزيارة لا تقتصر على الجانب الاقتصادي، وإنما تمتد إلى الملفات السياسية والإقليمية، خاصة في ظل التحديات المتسارعة التي تشهدها المنطقة.

وشددت على أن التنسيق بين القاهرة والرياض يمثل ركيزة أساسية لدعم الأمن والاستقرار في المنطقة، والتعامل مع الأزمات الإقليمية من خلال الحلول السياسية والدبلوماسية، بما يحافظ على سيادة الدول ووحدة أراضيها ويصون مقدرات الشعوب العربية.

مصر والسعودية.. ركيزتان للعمل العربي المشترك

وأكدت النائبة نجلاء العسيلي أن مصر والمملكة العربية السعودية تمثلان ركيزتين أساسيتين في منظومة العمل العربي المشترك، وأن قوة التنسيق بينهما تنعكس بصورة مباشرة على قدرة المنطقة العربية على مواجهة التحديات وحماية مصالحها.

واختتمت بالتأكيد على أن زيارة ولي العهد السعودي للقاهرة تحمل رسالة واضحة بشأن قوة العلاقات المصرية السعودية، وحرص البلدين على تطويرها بصورة مستمرة، وبناء شراكة أكثر تكاملًا في المجالات السياسية والاقتصادية والتنموية، بما يخدم مصالح الشعبين ويدعم استقرار المنطقة العربية.

نجلاء العسيلي زيارة الأمير محمد بن سلمان حزب الشعب الجمهوري

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