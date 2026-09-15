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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

محاكمة 78 متهما بقضية خلية مدينة نصر.. 22 نوفمبر

المستشار وجدي عبد المنعم
المستشار وجدي عبد المنعم
إسلام دياب

حددت الدائرة الثانية إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، جلسة 22 نوفمبر المقبل، لضم الأحراز في محاكمة 78 متهما، فى القضية رقم 19115 لسنة 2024 جنايات مدينة نصر أول، فى القضية المعروفة بخلية مدينة نصر.

صدر القرار برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم وعضوية المستشارين عبد الجليل مفتاح وضياء عامر.

كشفت تحقيقات النيابة العامة أنه فى غضون الفترة من 2021 وحتى 9 أكتوبر 2024، المتهمون من الأول وحتى الثامن عشر تولوا قيادة جماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق والحريات والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والأمن القومى، بأن أسسا وتوليا قيادة جماعة تدعو لتغير نظام الحكم بالقوة واستهداف المؤسسات العامة والاعتداء الأفراد، بان تولوا قيادة بالجماعة المسماة القاعدة.

وأضافت التحقيقات انضمام المتهمين من التاسع عشر وحتى الأخير لتلك الجماعة الإرهابية مع علمهم بأغراضها الإرهابية، ووجه للمتهمين الثاني والرابع تهمة تمويل الإرهاب، ووجه للمتهم السادس والستين اتهامات بحيازة سلاح ناري غير مششخن فرد خرطوش، بقصد استعماله فى نشاط يخل بالأمن العام، وحيازة ذخائر مما تستعمل على السلاح، وحاز المتهم الحادي والسبعون سلاح ناري بندقية خرطوش.

الدائرة الثانية إرهاب مجمع محاكم بدر محاكمة 78 متهما خلية مدينة نصر إرهاب

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