محاكمة 10 متهمين بالخلية الإعلامية الإخوانية.. في هذا الموعد

حددت الدائرة الثانية إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، جلسة 23 نوفمبر المقبل، لضم الأحراز في محاكمة 10 متهمين، في القضية رقم 579 لسنة 2025 جنايات التجمع، والمعروفة بالخلية الإعلامية.

صدر القرار برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم وعضوية المستشارين عبد الجليل مفتاح وضياء عامر.

كشفت تحقيقات النيابة العامة أنه خلال الفترة من 2020 وحتى 20 يونيه 2020، المتهمون من الأول وحتي السادس، تولوا قيادة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، بان تولوا مسئولية اللجان الإعلامية للإخوان في الداخل والخارج.

وأضافت التحقيقات انضمام المتهمين من السابع وحتى العاشر إلى تلك الجماعة الإرهابية، ووجه للمتهم العاشر تهمة تمويل جماعة إرهابية.