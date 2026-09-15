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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ الوادي الجديد تتابع انتظام العملية التعليمية بعدد من مدارس الخارجة

جانب من الحدث
جانب من الحدث
منصور ابوالعلمين

قامت حنان مجدي، محافظ الوادي الجديد،صباح اليوم الثلاثاء، بجولة تفقدية لعدد من مدارس إدارة الخارجة التعليمية؛ وذلك لمتابعة انتظام سير العملية التعليمية بالتزامن مع انطلاق العام الدراسي الجديد، يرافقها محمد كجك، نائب المحافظ، وعبد الرحمن عبد اللطيف، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة.

تفقدت المحافظ مدرستي الشهداء الإعدادية والعبور للتعليم الأساسي، للتأكد من عدم وجود أي معوقات تواجه الطلاب والمعلمين، ومتابعة انتظام تواجد الطلاب وفقًا لخطة الدخول التدريجي واستلام الكتب المدرسية.

كما اطمأنت على موقف أعمال الصيانة ورفع الكفاءة لتوفير الاحتياجات الأساسية لكل مدرسة؛ بما يضمن توفير مناخ تعليمي آمن ومناسب.

وأشادت المحافظ بالالتزام والاهتمام الملحوظ مع بداية العام بالمدرستين، والذي انعكس على مستوى وجاهزية الطلاب وتفاعلهم الدراسي، موجهةً الشكر والتقدير لإدارة المدرستين والمعلمين بهما ومنح مكافأة للمعلمين المتميزين.

كما وجهت بحصر الكفاءات من الكوادر التعليمية المتميزة؛ للاستعانة بخبراتهم في دعم المنظومة التعليمية، وتكثيف أعمال النظافة والتجميل ورفع المخلفات بمحيط المدارس بالمدن والقرى.

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