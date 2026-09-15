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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

وزير الري يبحث مع المبعوث الفنلندي تحضيرات مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026

تحضيرات مؤتمر الأمم المتحدة للمياه
تحضيرات مؤتمر الأمم المتحدة للمياه
حنان توفيق

التقى الدكتورهاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، بأنتي روتافارا، المبعوث الخاص للمياه بجمهورية فنلندا، بحضور ريكا إيلا، سفيرة فنلندا بالقاهرة، وذلك عبر اجتماع افتراضي في إطار مواصلة التشاور والتنسيق بشأن قضايا المياه وتحضيرات مؤتمر الأمم المتحدة للمياه ٢٠٢٦.

وأكد الدكتور سويلم تقدير مصر للدور الفنلندي في دعم قضايا المياه على المستوى الدولي، مشيرًا إلى أهمية تعزيز التعاون وتبادل الرؤى بين مصر وفنلندا بما يسهم في دعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتعزيز الترابط بين المياه والمناخ والغذاء والطاقة.

وفيما يتعلق بالتحضيرات لمؤتمر الأمم المتحدة للمياه ٢٠٢٦، أعرب الدكتور سويلم عن تقدير مصر للدور الفنلندي في قيادة الحوار التفاعلي الرابع حول التعاون في مجال المياه العابرة للحدود، مؤكدًا أهمية أن تعكس وثيقة المفاهيم المبادئ المستقرة للتعاون في هذا المجال، وفي مقدمتها عدم إحداث ضرر، والإخطار المسبق، والتشاور.

وأكد سيادته أهمية التنسيق بين الحوارات التفاعلية المختلفة للمؤتمر، ومن بينها الأفكار التي تعمل مصر واليابان على تطويرها في إطار الحوار التفاعلي «المياه من أجل الكوكب»، خاصة في مجالات دورة المياه والمياه الخضراء، وخارطة طريق للمياه في اتفاقيات ريو، ونظم الإنذار المبكر والحد من مخاطر الكوارث وتعزيز قدرة المجتمعات على التكيف.

ورحب الدكتور سويلم بمشاركة فنلندا المقررة في أسبوع القاهرة التاسع للمياه، المزمع عقده خلال شهر أكتوبر المقبل، مشيرًا إلى إعداد برنامج متخصص خلال الأسبوع حول مؤتمر الأمم المتحدة للمياه، بهدف تعزيز التقارب والتنسيق بين مختلف الحوارات التفاعلية، وتبادل الرؤى بشأن المبادرات المطروحة، وصياغة رؤية مشتركة للتحضير للمؤتمر.

تحضيرات مؤتمر الأمم المتحدة للمياه مصر وفنلندا المياه من أجل الكوكب

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