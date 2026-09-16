توزيع 750 شنطة مدرسية وملابس وأحذية دعمًا للطلاب الأيتام وأبناء الأسر الأولى بالرعاية بدمياط

شهد الدكتور حسام الدين فوزي، محافظ دمياط، اليوم، فعالية توزيع المساعدات والأدوات المدرسية، التي نظمتها مؤسسة أنهار الخير للتنمية بالتعاون مع بنك الكساء المصري، وذلك بنادي المهندسين بمدينة دمياط الجديدة، بحضور طارق الشوربجي، مدير مديرية التضامن الاجتماعي بدمياط، و محمود المسلمي، رئيس مؤسسة أنهار الخير للتنمية.

وتضمنت الفعالية توزيع 750 شنطة مدرسية ومستلزماتها، إلى جانب الأحذية والملابس المدرسية، وذلك لصالح الطلاب بالمرحلة الابتدائية من الايتام وأبناء الأسر الأولى بالرعاية.

وتأتي الفعالية في إطار جهود مؤسسات المجتمع المدني بالمحافظة لدعم الأسر الأولى بالرعاية، وتخفيف الأعباء عن كاهلها، وتوفير احتياجات أبنائها من الطلاب والطالبات مع انطلاق العام الدراسي الجديد ، وإدخال البهجة عليهم، ومساندة أسرهم، وتشجيعهم على مواصلة مسيرتهم التعليمية.