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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

موعد والقناة الناقلة لمباراة مانشستر سيتي ونورويتش سيتي اليوم في كأس كاراباو

مانشستر سيتي
مانشستر سيتي
رباب الهواري

يخوض فريق مانشستر سيتي الإنجليزي مباراة مساء اليوم الخميس، أمام خصمه نورويتش سيتي، وذلك ضمن مباريات بطولة كأس رابطة الأندية الإنجليزية، كأس كاراباو، للموسم الجاري.


ويستضيف ملعب "الاتحاد" مباراة الفريقين مساء الخميس، حيث يحل نورويتش ضيفًا على مانشستر سيتي في إطار مباريات الدور الثالث من بطولة كأس كاراباو.

ويأتي مانشستر سيتي من فوز مثير للجدل في الدوري الإنجليزي الممتاز بالديربي أمام مانشستر يونايتد، حيث شهدت المباراة انتقادات واسعة للتحكيم.

وتغلب مانشستر سيتي على خصمه مانشستر يونايتد، وهو يلعب بـ 10 لاعبين بعد طرد فيل فودين في الشوط الأول، وسجل إيرلينج هالاند هدف الفوز لفريقه.

موعد مباراة مانشستر سيتي ونورويتش سيتي

تنطلق المباراة في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

القناة الناقلة لمباراة مانشستر سيتي ونورويتش سيتي

تذاع المباراة عبر قناة beIN sports 2.

مانشيستر سيتى كأس الرابطة الانجليزية اخبار الرياضة

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