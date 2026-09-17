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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

ضبط 30 ألف زجاجة مقلدة لعلامات تجارية شهيرة داخل مصنع بديرب نجم

جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات
محمد الطحاوي

كلف المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية بتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والمنشآت التجارية والصناعية، والتصدي لكافة صور الغش والتدليس وحماية حقوق المستهلكين.

واكد محافظ الشرقية انه تواصل الأجهزة الرقابية بالمحافظة جهودها لضبط المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين بناءً على توجيهات إبراهيم السجيني رئيس جهاز حماية المستهلك، بتكثيف الحملات الرقابية وإحكام السيطرة على الأسواق والتأكد من التزام الموردين والتجار بأحكام قانون حماية المستهلك رقم (١٨١) لسنة ٢٠١٨، والتصدي لكافة صور الاستغلال وخداع المستهلكين.

ومن جانبه أوضح شريف جمعة مدير عام جهاز حماية المستهلك فرع الشرقية، أنه وردت للفرع معلومات من أحد المصادر السرية تفيد بقيام أحد الأشخاص بإدارة وتشغيل مصنع لتصنيع زجاجات بلاستيكية معدة لتعبئة زيوت الطعام، وتقليد علامات تجارية شهيرة بدون ترخيص أو تفويض كتابي من أصحاب تلك العلامات التجارية، بنطاق مركز ديرب نجم.

وعلى الفور تم إجراء التحريات اللازمة والتأكد من صحة المعلومات ورصد المنشأة وتحديد أيام عملها، وبناءً عليه تم توجيه حملة رقابية مفاجئة أمس، لاستهداف المنشأة محل المعلومات بنطاق مركز ومدينة ديرب نجم وأسفرت الحملة عن تحرير محضر ضد المدير المسؤول عن مصنع زجاجات بلاستيكية لارتكابه سلوكاً خادعاً ومضللاً وتقليده علامات تجارية بدون ترخيص.

كما تم التحفظ على عدد (٣٠) ألف زجاجة بلاستيكية بالغطاء، مدون عليها استيكرات تحمل أسماء وعلامات تجارية لزيوت طعام، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وإخطار الجهات المختصة.

ويؤكد محافظ الشرقية استمرار تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والمنشآت، بالتنسيق مع الجهات المعنية، لضبط المخالفات والتصدي لممارسات الغش والتدليس والتقليد، حفاظاً على حقوق المواطنين وحماية المستهلكين.

الشرقية محافظ الشرقية الحملات الرقابية على الأسواق حقوق المستهلكين

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