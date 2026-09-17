قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الثانوية الأزهرية .. فتح باب التظلمات من النتيجة 19 سبتمبر ولمدة 60 يومًا
الزمالك يتصدر الدوري مؤقتا.. وبيراميدز يبحث عن الفوز الخامس أمام الشرقية إنبي
زوجة سامح حسين تكشف تطورات حالته الصحية: «لسه في الرعاية»
الرئيس السيسي: الأكاديمية العسكرية تعتبر معبرًا لتولي الوظائف في الدولة المصرية
الأرصاد: أمطار فى عدة مناطق رغم ارتفاع درجات الحرارة .. ونصائح للمواطنين
الملك المصري يواصل كتابة التاريخ.. ماذا قدم صلاح ليصبح ضمن كبار صناع الأهداف في العالم منذ 2020؟
صفحة مزيفة باسم "المجتمعات العمرانية" تروج لوحدات في 6 أكتوبر.. تحذير للمواطنين
الرئيس السيسي يشهد حفل تخرج الدورة رقم 6 للجهات والهيئات القضائية
الدكتور زاهي حواس يحصل على الدكتوراه الفخرية الـ13 من «جامعة شنغهاي»
الجيش السوداني يسيطر على منطقة الممسوكة شمال كردفان
100 عام إذاعة و66 عامًا على انطلاق التليفزيون.. «المسلماني»: رقمنة تراث ماسبيرو أهم عملية إنقاذ للأرشيف الوطني المصري
كواليس مُحاكمة المتهم بوضع كاميرا على غرفة فتاة في التجمع
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

إزالة 55 حالة تعد على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بقنا

إزالة تعديات بقنا
إزالة تعديات بقنا
يوسف رجب

شدد اللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، على ضرورة مواصلة الحملات المكثفة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، والتعامل الفوري مع مخالفات البناء ضمن أعمال الموجة الـ30، لإزالة التعديات فى كافة مراكز ومدن المحافظة، بما يعكس استمرار المتابعة الميدانية والتعامل الفوري مع أي تعديات جديدة حفاظًا على الرقعة الزراعية ومنع البناء المخالف.

وأسفرت جهود الحملة بمركز ومدينة قنا، تحت قيادة أشرف أنور رئيس المركز، عن تنفيذ 43 حالة تعدٍ بقرية أولاد عمرو بإجمالي مساحة بلغت 2600 متر مربع، شملت 10 حالات تعدٍ على أراضٍ زراعية وأملاك خاصة بمساحة 1400 متر، إلى جانب 29 حالة تعدٍ على ولاية الري بمساحة 800 متر مربع، فضلًا عن 4 حالات تعدٍ على ولاية السكة الحديد بمساحة 400 متر مربع، وذلك بالتنسيق مع الجهات الأمنية والجهات المعنية بحضور طلعت عبدالشافي نائب رئيس المركز ومحمد صالح رئيس القرية.

كما واصلت الوحدة المحلية لمركز نجع حمادي، بإشراف حسين الزمقان، رئيس المركز، جهودها للتصدي لمخالفات البناء والتعديات على الأراضي الزراعية، حيث شهدت قرية أولاد نجم بهجورة تنفيذ 12 حالة إزالة فورية بإجمالي مساحة بلغت 2635 مترًا بما يعادل نحو 14 قيراطًا و25 سهمًا.

وتضمنت الحالات أعمال أعمدة وقواعد وسملات خرسانية إلى جانب إقامة أسوار من البلوك الأبيض بالمخالفة للقانون، وتم تنفيذ الإزالات حتى سطح الأرض بقيادة أحمد محمود نائب رئيس المركز وبمشاركة الأجهزة الأمنية والجهات التنفيذية المعنية.

وتأتي هذه الجهود، استكمَالًا لجهود المحافظة في تنفيذ أعمال الموجة الـ30 لإزالة التعديات وفرض سيادة القانون، والحفاظ على الأراضي الزراعية ومنع أي محاولات للبناء، مع استمرار أعمال الرصد والمتابعة الميدانية والتنسيق مع الأجهزة الأمنية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والتعامل الفوري مع أي مخالفات جديدة.
 



قنا الأراضي الزراعية أملاك الدولة مخالفات البناء الرقعة الزراعية أخبار قنا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب

أسعار الذهب الآن بعد قرار الفيدرالي الأمريكي.. كم وصل عيار 21 والجنيه؟

أرشيفية

الأتوبيس اتقلب بيهم.. إصابة 17 طالبا في حادث بالقاهرة الجديدة

الدولار

سعر الدولار اليوم بعد قرار الفيدرالي الأمريكي برفع الفائدة.. آخر تحديث بالبنوك

صورة أرشيفية

طالب في الرعاية المركزة و6 تحت الملاحظة والباقيين خرجوا.. آخر تطورات حادث اتوبيس طلاب المدرسة الدولية

الفيدرالي الأمريكي

المؤشر تجاوز 100 نقطة.. قفزة في الدولار بعد رفع الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة

عداد الكهرباء

بدل ما تستنى شهرين.. 20 يوم فقط لتركيب عدادات الكهرباء

صورة أرشيفية

مصادر: اتوبيس حادث طريق السويس يخص مدرسة دولية بالشروق ..والتعليم تتابع حالة الطلاب

خوان بيزيرا

تفاصيل جديدة في صفقة بيزيرا .. الزمالك يحصل على 7 ملايين دولار و20% من إعادة البيع

ترشيحاتنا

الأزهر

بعد واقعة مقتل آية رضوان.. الأزهر للفتوى: الشائعات قد تتحول من الخوض واللمز إلى جريمة قتل

جامعة الأزهر

مفتي الجمهورية ينعى الدكتور مصطفى محمد سليمان أستاذ التفسير وعلوم القرآن بجامعة الأزهر

د. عطية لاشين

حكم عدم رد المصروفات الدراسية عند سحب الأوراق.. عطية لاشين يوضح الضوابط الشرعية

بالصور

بفستان من الدنيم.. هايدي كرم تتألق بإطلالة صيفية تخطف الأنظار

هايدي كرم
هايدي كرم
هايدي كرم

دراسة تحذر الرجال.. ساعات العمل الطويلة تزيد خطر إصابتك بهذه المشكلة

علاقة التوتر بضعف القدرة الجنسية
علاقة التوتر بضعف القدرة الجنسية
علاقة التوتر بضعف القدرة الجنسية

احذروا الساعات المقبلة.. أعراض ضربة الشمس والإجهاد الحراري

اعراض ضربة الشمس
اعراض ضربة الشمس
اعراض ضربة الشمس

أزمة صحية مفاجئة تصيب سامح حسين.. خضع لجراحة ويتلقى الرعاية بالعناية المركزة

سامح حسين
سامح حسين
سامح حسين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: سجال في مجلس النواب اللبناني.. ماذا عن التزامات إسرائيل؟!

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: سليلة الشموخ لا تلويها الايام

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أخاف أن أفقدك .. فأتصرف كأنني لا أحتاجك

نهال المغربل – نائب وزير التخطيط للمتابعة سابقاً

نهال المغربل تكتب: المرافق والخدمات العامة على المستوى المحلي: ماذا نتابع؟ ولماذا؟ وكيف؟

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: "قمة نيودلهي" إرادة الصعود المشترك

المزيد