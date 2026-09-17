إزالة 55 حالة تعد على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بقنا

شدد اللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، على ضرورة مواصلة الحملات المكثفة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، والتعامل الفوري مع مخالفات البناء ضمن أعمال الموجة الـ30، لإزالة التعديات فى كافة مراكز ومدن المحافظة، بما يعكس استمرار المتابعة الميدانية والتعامل الفوري مع أي تعديات جديدة حفاظًا على الرقعة الزراعية ومنع البناء المخالف.

وأسفرت جهود الحملة بمركز ومدينة قنا، تحت قيادة أشرف أنور رئيس المركز، عن تنفيذ 43 حالة تعدٍ بقرية أولاد عمرو بإجمالي مساحة بلغت 2600 متر مربع، شملت 10 حالات تعدٍ على أراضٍ زراعية وأملاك خاصة بمساحة 1400 متر، إلى جانب 29 حالة تعدٍ على ولاية الري بمساحة 800 متر مربع، فضلًا عن 4 حالات تعدٍ على ولاية السكة الحديد بمساحة 400 متر مربع، وذلك بالتنسيق مع الجهات الأمنية والجهات المعنية بحضور طلعت عبدالشافي نائب رئيس المركز ومحمد صالح رئيس القرية.

كما واصلت الوحدة المحلية لمركز نجع حمادي، بإشراف حسين الزمقان، رئيس المركز، جهودها للتصدي لمخالفات البناء والتعديات على الأراضي الزراعية، حيث شهدت قرية أولاد نجم بهجورة تنفيذ 12 حالة إزالة فورية بإجمالي مساحة بلغت 2635 مترًا بما يعادل نحو 14 قيراطًا و25 سهمًا.

وتضمنت الحالات أعمال أعمدة وقواعد وسملات خرسانية إلى جانب إقامة أسوار من البلوك الأبيض بالمخالفة للقانون، وتم تنفيذ الإزالات حتى سطح الأرض بقيادة أحمد محمود نائب رئيس المركز وبمشاركة الأجهزة الأمنية والجهات التنفيذية المعنية.

وتأتي هذه الجهود، استكمَالًا لجهود المحافظة في تنفيذ أعمال الموجة الـ30 لإزالة التعديات وفرض سيادة القانون، والحفاظ على الأراضي الزراعية ومنع أي محاولات للبناء، مع استمرار أعمال الرصد والمتابعة الميدانية والتنسيق مع الأجهزة الأمنية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والتعامل الفوري مع أي مخالفات جديدة.







