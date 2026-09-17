الحزب العربي الناصري: كلمة الرئيس السيسي أمام خريجي الجهات القضائية تؤكد أن بناء الدولة يبدأ من مؤسساتها

أكد النائب محمد أبو العلا، عضو مجلس الشيوخ ورئيس الحزب العربي الديمقراطي الناصري، أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال حفل تخرج الدورة السادسة للجهات والهيئات القضائية من الأكاديمية العسكرية المصرية، عكست اهتمام الدولة بتطوير مؤسساتها ورفع كفاءة العاملين بها، باعتبار أن قوة الدولة وقدرتها على مواجهة التحديات ترتبط بكفاءة مؤسساتها وقدرة كوادرها على أداء أدوارها بمسؤولية.

فلسفة إعداد وتأهيل العاملين في مؤسسات الدولة

وقال أبو العلا إن ما طرحه الرئيس بشأن فلسفة إعداد وتأهيل العاملين في مؤسسات الدولة يتجاوز فكرة التدريب بمعناها التقليدي، ليؤكد أهمية بناء شخصية وطنية تمتلك المعرفة والانضباط والقدرة على العمل المشترك، موضحًا أن المؤسسات لا تتطور بالهياكل وحدها، وإنما بالكفاءات التي تتحمل مسؤولية إدارتها وتطوير أدائها.

وأضاف رئيس الحزب العربي الديمقراطي الناصري أن التأكيد على أهمية عامل الوقت في عملية الإصلاح يمثل رسالة مباشرة إلى ضرورة مواصلة العمل وعدم التعامل مع تطوير مؤسسات الدولة باعتباره مهمة تنتهي عند نقطة محددة، فطبيعة التحديات التي تواجهها الدولة تفرض مراجعة مستمرة لآليات العمل، وتطويرًا دائمًا للقدرات البشرية والإدارية.

وأشار إلى أن جمع العاملين من مؤسسات مختلفة في برامج تدريبية مشتركة يفتح مساحة مهمة لتبادل الخبرات وفهم طبيعة الأدوار المتكاملة داخل الدولة، مؤكدًا أن التنسيق بين المؤسسات وتكامل اختصاصاتها يمثلان عنصرًا أساسيًا في تحسين الأداء العام وتحقيق نتائج أكثر فاعلية للمواطن.

وتطرق أبو العلا إلى الجانب المتعلق بوسائل التواصل الاجتماعي، مؤكدًا أن التحول الرقمي لم يعد مجرد تطور تكنولوجي، وإنما أصبح جزءًا من تشكيل الوعي العام والتأثير في المجتمع، وهو ما يجعل التعامل معه بحاجة إلى وعي مؤسسي ومجتمعي متوازن، يحافظ على الاستفادة من أدوات التكنولوجيا وفي الوقت نفسه يضع حماية الأطفال والنشء في مقدمة الأولويات.

وشدد رئيس الحزب العربي الديمقراطي الناصري على أن بناء الإنسان هو جوهر أي مشروع وطني مستدام، وأن الاهتمام بالتأهيل والتعليم والانضباط والوعي يجب أن يسير بالتوازي مع تطوير مؤسسات الدولة، لأن الإنسان المؤهل هو القادر على تحويل الخطط والسياسات إلى نتائج ملموسة على أرض الواقع.

وأكد أبو العلا أن المرحلة الراهنة تحتاج إلى مؤسسات تمتلك القدرة على التطوير والاستجابة للمتغيرات، وإلى كوادر تدرك أن تولي المسؤولية العامة يرتبط بالعمل والكفاءة وخدمة المجتمع، مشيرًا إلى أن الرسائل التي حملتها كلمة الرئيس تضع مسؤولية مشتركة على مؤسسات الدولة والمجتمع في الحفاظ على مقدرات الدولة والاستمرار في بناء أجيال أكثر وعيًا وقدرة على تحمل المسؤولية.

واختتم النائب محمد أبو العلا بالتأكيد على أن الدولة القوية لا تُبنى فقط بما تمتلكه من إمكانات، وإنما بما تمتلكه من مؤسسات فعالة وكوادر مؤهلة ووعي مجتمعي قادر على حماية مسارها، معتبرًا أن الاستثمار في الإنسان وتطوير المؤسسات يمثلان مسارين متلازمين لضمان استدامة التنمية وتعزيز قدرة الدولة على مواجهة تحديات المستقبل.