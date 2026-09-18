دون أدوية.. 3 مصادر طبيعية للحصول على المغنيسيوم

الحصول على كمية كافية من المغنيسيوم في نظامك الغذائي أمر ضروري لدعم وظائف الأعصاب، وسكر الدم، وضغط الدم، وصحة العظام، والعديد من العمليات الجسدية الأخرى

وإليكم أهم المصادر الطبيعية التي تحتوي على المغنيسيوم بكمية كبيرة

السبانخ

السبانخ من الخضراوات الصليبية الغنية بالعناصر الغذائية، يوفر هذا النبات الورقي الأخضر الداكن مصدراً جيداً لحمض الفوليك ، وفيتامين أ، وفيتامين هـ، وفيتامين ك ، والحديد، والمنغنيز، كما يحتوي السبانخ على مركبات نباتية مضادة للأكسدة، مثل الكاروتينات اللوتين والزياكسانثين، التي تحمي الخلايا من التلف.

السبانخ خضار ورقية متعددة الاستخدامات، تُناسب العديد من الوصفات، يمكنكِ إضافة السبانخ الطازجة إلى السلطات، والشوربات، والعصائر، أو تشويحها سريعًا مع الثوم المفروم لتحضير طبق جانبي بسيط وغني بالعناصر الغذائية

الكاكاو

محتوى المغنيسيوم : 204 ملليجرام لكل أونصة، أو 57.14% من القيمة اليومية

مسحوق الكاكاو ، مسحوق الكاكاو العادي، يخضع لمعالجة بسيطة، مما يمنحه نكهة أغنى وتركيزًا أعلى من مضادات الأكسدة، يُعدّ مسحوق الكاكاو من أغنى مصادر مضادات الأكسدة الفلافونولية ، التي تتميز بخصائص قوية مضادة للأكسدة والالتهابات، تشير الدراسات إلى أن اتباع نظام غذائي غني بالفلافونولات قد يُساعد في تقليل خطر الإصابة بأمراض مثل أمراض القلب وبعض أنواع السرطان.

يمكنك استخدام مسحوق الكاكاو كما تستخدم مسحوق الكاكاو العادي. جرب إضافته إلى المخبوزات مثل الخبز والكعك، أو رشه على الزبادي أو أطباق العصائر، أو خفقه مع الحليب المفضل لديك

نخالة الأرز

نخالة الأرز منتج ثانوي غني بالعناصر الغذائية، ينتج عن معالجة الأرز من الطبقة الخارجية وحبة الأرز، تتميز نخالة الأرز باحتوائها على نسبة عالية من العديد من العناصر الغذائية، بما في ذلك المغنيسيوم وفيتامينات ب ، كما أنها مصدر جيد للألياف، إذ توفر 6 غرامات أو 21.4% من القيمة اليومية الموصى بها لكل أونصة، قد يساعد إضافة نخالة الأرز إلى نظامك الغذائي في دعم إدارة الوزن، وتحسين مستويات السكر والدهون في الدم، وخفض ضغط الدم .

يمكنك إضافة نخالة الأرز إلى المخبوزات، مثل الخبز والكعك والمافن لزيادة العناصر الغذائية، ويمكن أيضًا مزجها في العصائر ودقيق الشوفان وأطباق الزبادي

المصدر health