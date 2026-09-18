السعودية.. 41 دولة تشارك في اجتماع التخطيط الرابع للتحالف البحري الدفاعي بجدة

عقد في قيادة الأسطول الغربي بمحافظة جدة السعودية ، اجتماع التخطيط الرابع للتحالف البحرى الدفاعي متعدد الجنسيات، بمشاركة (154) من قادة القوات البحرية والمخططين والسفراء وممثلي الاتحاد

الأوروبي، يمثلون 41 دولة شقيقة وصديقة، في إطار مواصلة التحالف انتقاله من مرحلة التأسيس إلى العمل

بعد بلوغه مرحلة القدرة التشغيلية الأولية (IOC) ، حيث يعمل الآن في مرحلة دمج القدرات الفعلية

والاستعداد للتنفيذ العملياتي والوجود الفعلي في منطقة العمليات البحرية.



وبحسب البيان الصادر عن وزارة الدفاع السعودية ؛ ناقش الاجتماع مستجدات العمل وما تحقق خلال المرحلة الماضية، وتقدم انضمام الدول إلى التحالف، إذ شهدت المرحلة توقيع عدد من الدول على الميثاق والبيان المشترك، حيث يوجد حاليًا (28) ضابط ارتباط، إلى

جانب مناقشة متطلبات العمل المشترك وتحديد المساهمات بالقدرات من الدول المشاركة ؛ بما يدعم التنفيذ العملياتي الدفاعي متعدد الجنسيات بصورة منسقة ومتكاملة، ويعزز الجاهزية العملياتية للتحالف.



ويمثل اجتماع التخطيط الرابع مرحلة متقدمة في مسار التحالف، إذ ينتقل التركيز إلى تعزيز الجاهزية العملياتية، وتهيئتها للعمل ضمن قيادة موحدة ، وصولا إلى نشرها والبدء في تنفيذ المهام العملياتية في قطاع المسؤولية انطلاقًا من أن حماية حرية الملاحة والممرات والمضائق البحرية تمثل مصلحة دولية مشتركة تتطلب

شراكة فاعلة وقدرات متنوعة واستجابة جماعية.



ويعمل التحالف على دعم أمن وسلامة الملاحة البحرية وفق القانون الدولي، في إطار بيئة عملياتية متعددة

الجنسيات تقوم على وحدة القيادة وتكامل القدرات وتبادل المعلومات، وتنسيق الجهود لمواجهة التهديدات

التي تستهدف أمن الملاحة والممرات البحرية في قطاع المسؤولية.