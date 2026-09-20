كايي تطرح موديلات 2027 بمعيار Euro 6B.. X3 Pro وE5 وX7 بمحركات أقل انبعاثا

أعلنت شركة كايي طرح موديلات 2027 من سيارات KAIYI X3 Pro وKAIYI E5 وKAIYI X7 في السوق المصري، مزودة بمحركات متوافقة مع معيار الانبعاثات الأوروبي Euro 6B، في خطوة تستهدف تقديم مستويات أكثر تطورًا في تكنولوجيا المحركات والحد من الملوثات الناتجة عن العادم.

وتؤكد كايي أن تقييم السيارة عند الشراء لا ينبغي أن يقتصر على عناصر مثل السعر أو القوة الحصانية وعزم الدوران، إلى جانب التصميم والتجهيزات وأنظمة الترفيه والشاشات، وإنما يجب أن يشمل كذلك مستوى الانبعاثات والمعيار البيئي الذي يستوفيه المحرك.

وأوضحت الشركة أن رقم سنة الموديل لا يعكس بالضرورة وحده المستوى التكنولوجي لمحرك السيارة فيما يتعلق بالانبعاثات، إذ يمكن أن تحمل السيارة موديلًا حديثًا بينما تعتمد على معيار انبعاثات مختلف. ومن هنا تشدد كايي على أهمية معرفة معيار الانبعاثات ومقارنته عند المفاضلة بين السيارات قبل اتخاذ قرار الشراء.

وتعد معايير Euro من أبرز الأطر الفنية المستخدمة لتحديد الحدود المسموح بها للملوثات الناتجة عن عوادم السيارات، وقد شهدت تطور تدريجي بدء من Euro 1 مرورًا بـ Euro 2 وEuro 3 وEuro 4 وEuro 5 وصولًا إلى عائلة Euro 6.

ومع كل مرحلة جديدة، أصبحت المتطلبات المتعلقة بالتحكم في الانبعاثات أكثر تشدد، الأمر الذي دفع شركات صناعة السيارات إلى تطوير تقنيات إدارة المحركات وأنظمة الاحتراق، إلى جانب وسائل معالجة ومراقبة غازات العادم.

وبالتالي، فإن الاختلاف بين سيارة تلتزم بمعيار أقدم مثل Euro 2 أو Euro 3 أو Euro 4 وأخرى متوافقة مع Euro 6B لا يرتبط بتسمية المعيار فقط، بل يعكس اختلافًا في المتطلبات الفنية الخاصة بالحد من الملوثات والانبعاثات.

ويشير مصطلح Euro 6 إلى الجيل السادس من منظومة معايير الانبعاثات الأوروبية، بينما يمثل Euro 6B مرحلة فنية محددة ضمن هذه المنظومة، وتتضمن متطلباته حدودًا للملوثات، إلى جانب ضوابط وإجراءات مرتبطة بقياس الجسيمات وعددها، وفقًا لنوع المحرك وتقنيات الحقن المستخدمة.

وترى كايي أن الكشف عن معيار الانبعاثات بصورة واضحة يمنح المستهلك معلومات أكثر دقة عند تقييم التكنولوجيا المستخدمة في السيارة، خاصة مع طرح موديلات جديدة تحمل سنة تصنيع أو موديل أحدث.

وأكدت الشركة أن تقديم موديل جديد لا يجب أن يقتصر على تغيير سنة الموديل في المستندات، وإنما ينبغي أن يرتبط أيضًا بتطوير حقيقي في المنتج والتكنولوجيا التي يحصل عليها العميل.

وتضم قائمة سيارات كايي موديل 2027 المتوافقة مع معيار Euro 6B كلًا من KAIYI X3 Pro 2027، وKAIYI E5 2027، وKAIYI X7 2027