تسريبات تكشف سعة بطارية Galaxy S27 Ultra وS27 Pro

تحصل سلسلة Galaxy S27 من سامسونج على ترقية طال انتظارها في سعة البطارية، إذ تشير تسريبات جديدة إلى أن هاتفي Galaxy S27 Ultra وGalaxy S27 Pro سيأتيان ببطاريات أكبر مقارنة بالأجيال السابقة، بالتزامن مع دعم الشحن السريع بقدرة 60 واط الذي كشف عنه في تسريبات سابقة.

وبحسب بيانات من شركة سامسونج SDI، سيعتمد Galaxy S27 Ultra على بطارية تحمل رقم الطراز EB-BS958DBY، بسعة اسمية تبلغ 5534 مللي أمبير في الساعة، وهو ما قد يعني وصول السعة النموذجية في الهاتف التجاري إلى نحو 5700 مللي أمبير في الساعة.

أما Galaxy S27 Pro، فمن المتوقع أن يستخدم بطارية تحمل رقم الطراز EB-BS957CBY، بسعة اسمية تبلغ 5087 مللي أمبير في الساعة، مع إمكانية وصول السعة النموذجية إلى نحو 5200 مللي أمبير في الساعة.

وفي حال صحت هذه الأرقام، فقد يمثل Galaxy S27 Ultra تغييرا ملحوظا في سياسة سامسونج المتعلقة بسعة بطاريات هواتف Ultra، بعدما حافظت الشركة على بطارية بسعة 5000 مللي أمبير في الساعة لعدة أجيال.

ويأتي Galaxy S26 Ultra حاليا بهذه السعة، وهي السعة نفسها التي قدمتها سامسونج لأول مرة مع Galaxy S20 Ultra عند إطلاقه في عام 2020.

وفي حال تحولت السعة الاسمية البالغة 5534 مللي أمبير في الساعة إلى سعة نموذجية تبلغ نحو 5700 مللي أمبير في الساعة، فقد يتجاوز Galaxy S27 Ultra أخيرا حاجز 5000 مللي أمبير في الساعة الذي استمر في تحديد سعة بطاريات سلسلة Ultra لعدة سنوات.

وتستند هذه المعلومات إلى بيانات بطاريات مدرجة لدى Samsung SDI، حيث توفر السعة الاسمية مؤشرا أكثر دقة على سعة خلايا البطارية المستخدمة. وقد تختلف السعة المعلنة تجاريا عن السعة الاسمية، نظرا لاعتماد الشركات المصنعة للهواتف عادة على السعة النموذجية عند الإعلان عن البطاريات.

Galaxy S27 Ultra

شحن بقدرة 60 وات



وكانت شهادة هيئة 3C الصينية قد أظهرت في وقت سابق دعم كل من Galaxy S27 Pro وGalaxy S27 Ultra للشحن السلكي بقدرة 60 وات، ما يشير إلى أن سامسونج قد تواصل تقديم سرعات الشحن الأعلى التي ظهرت مع Galaxy S26 Ultra.

كما ظهرت هاتفا Galaxy S27 وGalaxy S27 Plus في قاعدة بيانات 3C الصينية، مع دعم الشحن بقدرة 45 وات و27 وات على التوالي.

ومع ظهور الطرازات الأربعة ضمن قاعدة بيانات الشهادات، تشير التوقعات إلى إمكانية طرح سلسلة Galaxy S27 في وقت أبكر من الجيل السابق، وربما في يناير 2027، إلا أن سامسونج لم تؤكد رسميا حتى الآن موعد الإطلاق أو مواصفات الأجهزة.