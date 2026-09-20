خبير: إطلاق صاروخ باليستي باتجاه الرياض يعكس استمرار التصعيد الحوثي

قال الفريق قاصد محمود نائب رئيس هيئة أركان الجيش الأردني السابق والخبير العسكري، إن إطلاق صاروخ باليستي باتجاه العاصمة السعودية الرياض يأتي في إطار استمرار التصعيد الحوثي، مشيرًا إلى توالي البلاغات العسكرية التي تحمل تهديدات بمزيد من القصف والاستهداف.

وأوضح الخبير العسكري خلال مداخلة عبر قناة القاهرة الإخبارية، أن التصعيد يتركز بصورة واضحة على منشآت الطاقة الرئيسية في السعودية، إلى جانب الأهداف الحيوية والحساسة والدفاعية والعسكرية، وكذلك العاصمة الرياض، لافتًا إلى أن أجواء مكة المكرمة أو محيطها سبق أن تعرضت للاستهداف بشكل أو بآخر.

وأشار نائب رئيس هيئة أركان الجيش الأردني السابق إلى أن المملكة العربية السعودية تتخذ الإجراءات الدفاعية اللازمة، سواء من خلال التحالفات الإقليمية والدولية لتأمين البحار والممرات المائية والملاحة العالمية، أو عبر تعزيز شبكة الدفاع عن أراضيها، موضحًا أن مواجهة الاعتداءات على الأجواء والأراضي والأهداف السعودية تتطلب جهدًا كبيرًا وجاهزية عالية ودقيقة.

وأضاف الفريق قاصد محمود أن استمرار هذه العمليات وفي هذا التوقيت يمثل تطورًا لافتًا، معتبرًا أن ما يحدث في اليمن يشير إلى تحول استراتيجي في شكل الحرب داخل الإقليم، وقال إن اتساع نطاق المواجهة يحمل تداعيات على الأمن الإقليمي بشكل عام، وليس على السعودية وحدها.

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