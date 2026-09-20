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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

جامعة قناة السويس: إنجاز الإجراءات لـ3000 طالب وطالبة والرد على 5000 استفسار

خلال الاجتماع
خلال الاجتماع
الإسماعيلية انجي هيبة

أجرى الدكتور ناصر سعيد مندور، رئيس جامعة قناة السويس، يرافقه الدكتور محمد عبد النعيم عثمان، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، جولة تفقدية داخل الإدارة المركزية لشئون الطلاب، في اليوم الثاني من بدء الدراسة للعام الجامعي 2026/2027، لمتابعة سير العمل والوقوف ميدانيًا على انتظام الإجراءات والخدمات المقدمة للطلاب، والتأكد من سرعة إنجاز معاملاتهم والرد على استفساراتهم.

ورافق رئيس الجامعة ونائبه خلال الجولة إيهاب عبد الصادق، مدير عام الإدارة المركزية لشئون الطلاب.

وخلال الجولة، تابع الدكتور ناصر سعيد مندور والدكتور محمد عبد النعيم عثمان معدلات إنجاز الخدمات المقدمة للطلاب، حيث بلغ عدد المستفيدين من الخدمات وإنجاز الإجراءات نحو 3000 طالب وطالبة، إلى جانب الرد على نحو 5000 استفسار، بما شمل عددًا من الموضوعات والإجراءات المتعلقة بالتحويلات والتنسيق والبرامج الدراسية المختلفة.

كما تابعا الترتيبات التنظيمية داخل الإدارة، ووجّه رئيس الجامعة بأهمية توفير أماكن انتظار مناسبة للطلاب وأولياء الأمور المترددين على الإدارة، بما يسهم في تنظيم حركة المترددين، وتوفير بيئة ملائمة لهم أثناء استكمال الإجراءات أو انتظار الحصول على الخدمات، إلى جانب ضمان انسيابية العمل وعدم التكدس داخل أماكن تقديم الخدمة.

وتناولت الاستفسارات التحويل للفرق المناظرة، وتنسيق البرامج، وبرنامج بكالوريوس تخصصي تمريض، والتحويلات للفرق المناظرة من خارج الجامعة، إلى جانب التقديم للحصول على بكالوريوس ثانٍ بكليات التجارة، والآداب والعلوم الإنسانية، والألسن، والعلوم، فضلًا عن التحويل الداخلي من كلية إلى كلية داخل الجامعة.

وأكد الأستاذ الدكتور ناصر سعيد مندور استمرار العمل بالإدارة المركزية لشئون الطلاب على مدار الأسبوع الأول من الدراسة، لمتابعة وإنهاء الإجراءات الخاصة بالطلاب، مع انتظار ورود الشهادات المعادلة والدبلومات الفنية من مكتب التنسيق، واستكمال ما يلزم من إجراءات فور وصولها.

وتأتي الجولة في إطار المتابعة الميدانية المستمرة للأستاذ الدكتور ناصر سعيد مندور لمختلف قطاعات الجامعة، ومتابعة الأستاذ الدكتور محمد عبد النعيم عثمان لقطاعات وإدارات شئون التعليم والطلاب، والحرص على انتظام العمل داخل الإدارات المعنية بصورة مباشرة بخدمة الطلاب، بما يضمن سرعة إنجاز الإجراءات ودقة التعامل معها، والاستجابة لاستفسارات الطلاب واحتياجاتهم، مع توفير التيسيرات التنظيمية اللازمة للطلاب وأولياء الأمور خلال فترة تقديم الخدمات.

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