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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

ماس كهربائي.. قوات الحماية المدنية بالغربية تخمد حريقا هائلا داخل منزل بسجين بقطور| صور

حريق هائل بمنزل سكني بالغربية
حريق هائل بمنزل سكني بالغربية
الغربية أحمد علي

تمكنت قوات الحماية المدنية بالغربية منذ قليل من إخماد نيران حريق هائل داخل شقة سكنية بمنزل بقرية سجين بمركز قطور، إثر ماس كهربائي مفاجئ دون وقوع إصابات وخسائر بشرية، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

تفاصيل الحريق 

تعود أحداث الواقعة حينما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية إخطارا من مأمور مركز شرطة قطور يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة حول واقعة اشتعال النيران في شقة بمنزل سكني بقرية سجين بنطاق دائرة المركز.

تحرك أمني عاجل 

انتقلت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلى مكان الحادث للوقوف على آخر تطوراته.

كما تم الدفع بـ3 سيارات مطافئ لإخماد نيران حريق هائل بشقة سكنية إثر ماس كهربائي والتهام محتوياته بالكامل.

إخماد نيران حريق 

وأفاد شهود عيان بأن “ماس كهربائي” مفاجئ وراء اشتعال محتويات شقة سكنية، دون وقوع إصابات وخسائر بشرية.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن ظروف وملابسات الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

اخبار محافظة الغربية إخماد حريق هائل شقة سكنية منزل قرية سجين قطور

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