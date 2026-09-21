لأولادك في المدرسة.. طريقة عمل كب كيك الجزر

كب كيك الجزر من الحلويات اللذيذة و الخفيفة التي يمكنك تقديمها لأطفالك في لانش بوكس المدرسة بأسهل الخطوات وبمذاق لا يقاوم.

قدمت الشيف توتا مراد، على قناة سي بي سي سفرة، طريقة عمل كب كيك الجزر فيما يلي…..

مقادير كب كيك الجزر



● 2 كوب دقيق

● 2 كوب جزر مبشور علي الوجه الناعم

● كوب ونصف سكر

● كوب زيت

● نصف كوب جوز هند

● 4 بيضات

● 2 ملعقة صغيرة قرفة

● 2 ملعقة صغيرة بيكنج بودر

● ملعقة صغيرة بيكنج صودا

● ملعقة صغيرة فانيليا

طريقة تحضير كب كيك الجزر



في الخلاط يوضع سكر , بيض , زيت , فانيليا , زيت جوز هند وتخلط المكونات

في بولة يوضع دقيق , بيكنج صودا , بكينج باودر , قرفة وتقلب المكونات جيداً

يضاف الخليط السائل على المكونات الجافة مع الجزر المبشور

وتقلب المكونات جيداً للحصول على خليط الكب كيك المطلوب

يوضع الخليط في قالب الكب كيك ثم يوضع في الفرن حتى تمام الطهي ثم يقدم