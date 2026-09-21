متحف قصر المنيل ينظم ورشة فنية احتفالاً بـ اليوم العالمي لمحو الأمية

استقبل متحف قصر المنيل مجموعة من ذوى الاحتياجات الخاصة، وذلك بمناسبة اليوم العالمي لمحو الأمية، حرصًا على دعم شريحة مهمة من المجتمع المصري وخلق حالة من الوعي السياحي والآثري.

متحف قصر المنيل



أوضحت إدارة متحف قصر المنيل، أنه تم تنفيذ ورشة تعليمية وفنية بهدف التعرف على صور بعض الحيوانات والطيور وبعض المناظر المختلفة، وذلك عبر استخدام لعبة الكروت المصورة.

يُعد تحف قصر المنيل أحد أجمل وأهم القصور التاريخية في مصر، بدأت فكرة تحويله إلى متحف بعد وفاة الأمير تحقيقاً لوصيته.

تم إغلاق القصر عام 2005، وأعيد افتتاحه بعد الانتهاء من مشروع ترميمه عام 2015، كما أعيد افتتاح متحف الصيد بالقصر عام 2017.

بدأ الأمير محمد على توفيق في بناء القصر عام 1903، ويتكون من سراي الإقامة، سراي الاستقبال، سراي العرش، المسجد، المتحف الخاص، متحف الصيد، برج الساعة، والقاعة الذهبية، جميعها بداخل سور ضخم شُيد على طراز حصون القرون الوسطي. أما باقي مساحة القصر فقد تم تخصيصها لتكون حديقة تضم عددا من الأشجار النادرة والنباتات التي جمعها الأمير من مختلف دول العالم.

ويضم المتحف ما يقرب من 4730 قطعة أثرية فريدة تعكس صورة حية لما كانت عليه حياة أمراء الأسرة الملكية في مصر آنذاك، من بينهم تحف نادرة منها سجاد وأثاث ومناضد عربية مزخرفة، وصور ولوحات زيتية لكبار الفنانين ومجوهرات ونياشين.