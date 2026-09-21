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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

بعد 3 أيام في الإعدادي.. طالب بالقناطر يفاجأ برسوبه في الابتدائية

وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية
وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية
إبراهيم الهواري

فوجئت أسرة طالب بإدارة القناطر الخيرية التعليمية بمحافظة القليوبية، بإبلاغها برسوب نجلها في الصف السادس الابتدائي، وذلك بعد انتظامه لمدة 3 أيام في الدراسة بالصف الأول الإعدادي.


وبحسب ما ذكره ولي أمر الطالب، فإن الأسرة كانت قد تلقت ما يفيد بنجاح نجلها في الشهادة الابتدائية، وتم قيده بالصف الأول الإعدادي، قبل أن يبدأ الدراسة بالفعل، ويتسلم الكتب الدراسية وتشتري له الأسرة ملابس المرحلة الإعدادية.

تفاصيل الواقعة 


وأضاف ولي الأمر أن والد الطالب يعمل خارج البلاد، فيما كانت والدته تتولى إجراءات متابعة نجله، قبل أن تتلقى مفاجأة بإبلاغها من المدرسة بعد مرور 3 أيام على بدء الدراسة بأن الطالب راسب في الصف السادس الابتدائي، وعليه العودة مجددًا إلى المرحلة الابتدائية.
ومن جانبها، بدأت مديرية التربية والتعليم بالقليوبية فحص الواقعة والتحقيق فيها، لمراجعة موقف الطالب وبيانات نجاحه ونتيجة الصف السادس الابتدائي، إلى جانب إجراءات قيده بالصف الأول الإعدادي.
وأكدت المديرية أن التعامل مع الواقعة سيكون في ضوء ما تسفر عنه أعمال الفحص والتحقيق، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة وفقًا للنتائج التي سيتم التوصل إليها.

القليوبية القناطر الخيرية تعليم القليوبية محافظة القليوبية المرحلة الابتدائية

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