تواجد أمني وتنظيم حركة السيارات بمحيط مجمع إسكو التعليمي بشبرا الخيمة

شهد محيط مجمع إسكو التعليمي بنطاق حي شرق شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، اليوم، تواجدا أمنيا مكثفا، بالتزامن مع انتظام حركة دخول الطلاب، وذلك عقب حالة الزحام والتكدس التي شهدها المجمع أمس خلال فترات دخول وخروج الطلاب.

كما شهد محيط المجمع اليوم تنظيمًا لحركة المركبات، مع منع دخول السيارات والعربات أو انتظارها أمام بوابة الدخول، بما ساهم في الحد من تكدس المركبات في محيط بوابات المجمع وتنظيم حركة الطلاب.

كان مجمع إسكو التعليمي شهد أمس حالة من الزحام والتكدس الشديد بالتزامن مع دخول وخروج الطلاب، وسط تداول صور ومقاطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، رصدت المشهد وأثارت مخاوف عدد من أولياء الأمور.

شكاوى أولياء الأمور

وتداول عدد من الأهالي استغاثات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، طالبوا خلالها خالد أبو العلا، مدير إدارة شرق شبرا الخيمة التعليمية، وياسر إبراهيم، رئيس حي شرق شبرا الخيمة، بسرعة التدخل لتنظيم حركة دخول وخروج الطلاب، ومنع دخول الأتوبيسات والسيارات والتكاتك إلى داخل المجمع خلال أوقات الذروة.

وأوضح الأهالي أن تكدس المركبات بالتزامن مع حركة الطلاب كان يؤدي إلى زيادة الازدحام والتدافع، مطالبين بالتنسيق بين إدارة شرق شبرا الخيمة التعليمية والحي والأجهزة المعنية، لوضع آلية واضحة لتنظيم حركة الطلاب والمركبات، والحفاظ على سلامتهم.

يأتي التواجد الأمني وتنظيم حركة المركبات اليوم في إطار التعامل مع حالة الزحام التي شهدها المجمع أمس، والعمل على منع تكرار التكدسات أمام بوابات الدخول والخروج، خاصة خلال أوقات الذروة، بما يساهم في توفير بيئة أكثر تنظيمًا وأمانًا للطلاب.