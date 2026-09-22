وزيرة التنمية المحلية تعلن إنشاء 5 مصانع لتدوير المخلفات وتأهيل مقلب «قلابشو»

افتتحت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، بمشاركة اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، واللواء دكتور علاء عبدالمعطي محافظ الغربية والمهندس إبراهيم مكي محافظ كفر الشيخ المحطتين الوسيطتين بمدينة نبروه بالدقهلية وقرية نشيل التابعة لمركز قطور بالغربية، بتكلفة مالية 3.8 مليون يورو ضمن مشروع تحسين نوعية المياه بمصرف كيتشنر (مكون المخلفات الصلبة) والذي تنفذه الوزارة بمحافظات الغربية والدقهلية وكفر الشيخ بتمويل من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بقيمة ٧٩ مليون يورو ومنحة من الاتحاد الأوروبي بقيمة ٨ مليون يورو.

حضر تلافتتاح، د. سمر الأهدل نائبة وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج والدكتور حسين مغربي نائب المحافظ وسفيرة الاتحاد الأوروبي لدى مصر، أنجلينا آيخهورست والدكتور هشام الهلباوي مساعد وزيرة التنمية المحلية والبيئة للمشروعات القومية وياسر عبدالله الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم إدارة المخلفات وجونجالو كوري المدير الإقليمي للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية للبنية التحتية لمنطقة جنوب وشرق المتوسط ونائب رئيس قطاع البنية التحتية بمصر ومصطفى أسعد مسؤل البنك الاوروبى لإعادة الإعمار والدكتور عبده محمدين مدير وحدة تنفيذ المشروع بالوزارة وممثلين عن استشاري تنفيذ المشروع من تحالف شركة ليبان كونسلت وريكرى وايجيس والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية و عدد من قيادات الوزارات والجهات المعنية وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ .

الحد من عناصر التلوث على طول المصرف

مشروع تطهير مصرف كيتشنر يستهدف الحد من عناصر التلوث على طول المصرف

ومن جانبها أعربت الدكتورة منال عوض عن سعادتها بالتواجد في هذا المشروع المهم والحيوي والذي يخدم 3 محافظات الدقهلية وكفر الشيخ والغربية و يمس حياة المواطنين بتلك المحافظات بشكل مباشر ، مشيرة إلى أن مشروع تطهير مصرف كيتشنر يستهدف الحد من عناصر التلوث على طول المصرف بمساره الرئيسي بمحافظتي الغربية وكفر الشيخ، وكذلك روافده المارة بمركزي نبروه وبلقاس بمحافظة الدقهلية، حيث يتم تنفيذ برنامج متكامل من ثلاث مكونات تتكامل أنشطتها لتحسين نوعية المياه بالمصرف، من خلال الحد من التلوث الناتج عن الصرف الصحي والصناعي غير المعالَج، وكذلك إلقاء المخلفات الصلبة بالمجرى المائي للمصرف، انتهاءً بإعادة تأهيل مجرى المصرف ورفع كفاءته.

وأشارت الدكتورة منال عوض إلى أن وزارة التنمية المحلية والبيئة تتولي مسئولية تنفيذ مكون إدارة المخلفات الصلبة بالمحافظات المستفيدة (الغربية، الدقهلية، كفر الشيخ) بالتعاون مع شركاء التنمية، حيث يتم تمويل المشروع بمنحة قدرها 8 مليون يورو مقدَّمة من الاتحاد الأوروبي، وقرض بقيمة 79 مليون يورو مقدَّم من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.

تعظيم الاستفادة من استثمارات تطهير مصرف كيتشنر

وأوضحت وزيرة التنمية المحلية والبيئة أن الوزارة سعت لتعظيم الاستفادة من استثمارات مشروع تطهير مصرف كيتشنر (مكون المخلفات الصلبة) من خلال إعداد خطة استثمارية تتكامل مع جهود الدولة في تطوير منظومة إدارة المخلفات، سواء البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة بمحافظتي الغربية وكفر الشيخ، أو الخطة الوطنية لتفعيل منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة بالمحافظات، ومن بينها محافظة الدقهلية.

إنشاء 5 مصانع لتدوير المخلفات

وأضافت الدكتورة منال عوض أن المشروعات المستهدف تنفيذها تتضمن إنشاء 5 مصانع لتدوير المخلفات بإجمالي طاقة استيعابية 4200 طن/يوميًا، بما يعزز الاقتصاد الدائري واستعادة الموارد، ويقلل الكميات الموجَّهة للمدافن الصحية ويساهم في تحسين خدمة النظافة للمواطنين بصورة مباشرة ، لافتة الي انه سيتم افتتاح مصنعين لتدوير المخلفات ضمن المشروع خلال شهر ديسمبر القادم ومصنعين آخرين خلال شهر فبراير ٢٠٢٧ ، بالإضافة إلى ان المشروع يساهم في دعم منظومة جمع ونقل المخلفات بعدد 47 معدة مختلفة الاستخدام، بما يعزز منظومة النظافة والصحة العامة وكذا تطوير ورفع كفاءة 8 جراجات لضمان كفاءة تشغيل معدات الجمع والنقل، وتنفيذ الصيانات الدورية والوقائية.

وأشارت وزيرة التنمية المحلية والبيئة إلى أنه في إطار حماية البيئة، تضمنت خطة المشروع إغلاق وتأهيل المقلب العمومي بقلابشو، بإجمالي تراكمات 2.5 مليون متر مكعب على مساحة 60 فدانًا، وفقًا للمعايير والاشتراطات البيئية ، مشيرة إلى أنه في إطار تحسين اقتصاديات النقل، تم إنشاء محطتين للنقل الوسيط بعد إجراء الدراسات الاقتصادية والفنية، بما يضمن خفض تكاليف التشغيل وتحسين كفاءة عمليات جمع ونقل المخلفات، وتم افتتاحهما اليوم.

وفي ختام كلماتها توجهت وزيرة التنمية المحلية والبيئة بالشكر لشركاء التنمية والمحافظين ومسئولي تنفيذ مشروع تطهير مصرف كيتشنر (مكون المخلفات الصلبة) على الجهود المبذولة مشيدة بجهود ودعم السادة المحافظين للانتهاء من المشروعات المستهدفة ، ووجهت الوزيرة مسئولي التنفيذ ببذل أقصى جهد للانتهاء من باقي أنشطة المشروع ودخولها الخدمة في أقرب وقت ممكن وفقًا للجداول الزمنية، حرصًا على الجدوى المأمولة من هذه المشروعات على البيئة والصحة العامة، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين بمحافظات الدقهلية والغربية وكفر الشيخ.