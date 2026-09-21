الداخلية تكشف تفاصيل مشاجرة داخل محل بمدينة نصر

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بصور تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن التضرر من قيام بعض الأشخاص بالتعدى على مالك أحد المحال التجارية بإستخدام سلاح أبيض داخل محل عمله بالقاهرة.



بالفحص تبين أنه بتاريخ 16/ الجارى حدثت مشاجرة بين طرف أول: (مالك المحل، وشقيقه "أحدهما مصاب بجرح بالعين") ، وطرف ثان: (أحد الأشخاص، ونجله"أحدهما مصاب بكسر باليد") جميعهم مقيمين بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث بالقاهرة، لخلافات بينهم لقيام الأول بترك بضاعته على الرصيف أمام سكن الطرف الثانى قاموا على إثرها بالتعدى على بعضهم بالضرب محدثين الإصابات المنوه عنها.



أمكن ضبط طرفى المشاجرة ، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه .



تم إتخاذ الإجراءات القانونية .. وتولت النيابة العامة التحقيق.

