نقل بطولة الماسترز الختامية للسيدات إلى شارلوت حتى 2029

أعلنت رابطة اللاعبات المحترفات للتنس WTA الأربعاء، أن بطولة الماسترز الختامية (دبليو تي أيه فاينلز) التي تجمع أفضل ثماني لاعبات في الموسم ستقام في مدينة شارلوت الأميركية، بولاية كارولاينا الشمالية، بين عامي 2027 و2029.

وبعد نقل نسخة 2026 من الرياض في السعودية إلى إنديان ويلز في كاليفورنيا، أعلنت الرابطة في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني أن "شارلوت، في كارولاينا الشمالية، ستصبح المضيف الجديد لبطولة الماسترز دبليو تي أيه اعتبارا من عام 2027"، واصفة الخطوة بأنها "فصل جديد" في تاريخ البطولة.

وستقام منافسات البطولة الختامية للموسم التي تشمل منافسات الفردي والزوجي، "حتى عام 2029" في ملعب سبيكتروم سنتر، معقل فريق شارلوت هورنتس المنافس في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين (أن بي أيه)، وفقا للبيان نفسه.

وكشفت الرابطة كذلك أن الاتفاق يتضمن نقل مقرها الرئيس من مدينة سانت بطرسبرغ في ولاية فلوريدا إلى شارلوت، من دون تحديد موعد الانتقال.

ويأتي الإعلان عن استضافة شارلوت للنسخ المقبلة من البطولة الختامية بعد اضطرار رابطة اللاعبات المحترفات، في تموز/يوليو الماضي، إلى نقل نسخة 2026 إلى إنديان ويلز التي تستضيف سنويا إحدى دورات السيدات الألف نقطة والماسترز للألف نقطة، بدلا من الرياض.

وجاء قرار نقل البطولة في أعقاب إلغاء أو تأجيل عدد من الفعاليات الرياضية في منطقة الشرق الأوسط، على خلفية النزاع بين الولايات المتحدة وإيران.

وكانت البطولة الختامية قد أقيمت في السعودية منذ عام 2024، إلا أن نسخة 2026 ستقام في صحراء كاليفورنيا خلال الفترة من 8 إلى 15 نوفمبر.

منافسات الرجال

وعلى صعيد الرجال، أعلنت رابطة اللاعبين المحترفين لكرة المضرب "أيه تي بي" أن بطولة "أيه تي بي" الختامية لفئة الشباب (نكست جينيرايشن أيه تي بي فاينلز) التي تجمع أبرز اللاعبين الشباب تحت سن العشرين، ستقام هذا العام في الفترة من 9 إلى 13 كانون الأول/ديسمبر بمدينة ريتجو كالابريا الإيطالية، بعدما استضافتها مدينة جدة السعودية على مدى ثلاثة أعوام.

أما البطولة الختامية للرجال (أيه تي بي فاينلز) فستقام، كما في الأعوام السابقة، في مدينة تورينو الإيطالية خلال الفترة من 15 إلى 22 نوفمبر.