بريطانيا تتأهل لنهائيات كأس ديفيز للتنس بفضل فوز باتن وسكوبسكي

تأهلت بريطانيا إلى نهائيات كأس ديفيز للتنس المقررة في نوفمبر المقبل وذلك بعد فوز الثنائي هنري باتن ونيل سكوبسكي في مباراة الزوجي، مما منح الفريق تقدماً حاسماً بنتيجة 3-0 في المواجهة التأهيلية ضد الإكوادور.

وكان توبي صامويل وآرثر فيري قد حققا الفوز في مباراتي الفردي أمس السبت، وسط حضور جماهيري كامل العدد في قاعة "كوبر بوكس ​​أرينا" بلندن- ليمنحا بريطانيا بداية قوية في هذه المواجهة التي تُحسم بنظام الأفضل من خمس مباريات.

ولعب باتن وسكوبسكي اليوم الأحد، ليضمنا تأهل بريطانيا إلى مرحلة "الثمانية الكبار" في بولونيا، وذلك بفضل فوزهما بنتيجة 6-3 و6-4 على الثنائي جونزالو إسكوبار ودييجو هيدالجو.

وتُعد هذه المرة الأولى التي تصل فيها بريطانيا إلى الأدوار الإقصائية من البطولة منذ عام 2023.

ورغم أن المنافس -الإكوادور- كان يُعتبر الأقل حظاً (حيث كان لاعبا الفردي خارج قائمة أفضل 200 لاعب عالمياً)، إلا أن الشكوك كانت تحوم حول قدرة سميث على قيادة بريطانيا للعودة إلى الأدوار الإقصائية نظراً لافتقار فريقه في لندن إلى الخبرة الكافية.

فقد أنهى جاك دريبر موسمه الصعب مبكراً، بينما غاب كل من يان تشوينسكي وجاكوب فيرنلي بسبب الإصابة.

وتلقى سميث ضربة أخرى في اللحظات الأخيرة بانسحاب المصنف الثاني بريطانياً، كاميرون نوري، يوم الجمعة بعد شعوره بألم في ذراعه أثناء حصة تدريبية.

ومع ذلك، نجح صامويل -الذي قدم موسماً استثنائياً صعد فيه من خارج قائمة أفضل 250 لاعباً عالمياً ليصل إلى المركز 95- في إثبات جدارته خلال مشاركته الأولى في كأس ديفيز.