قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بلاغ للنائب العام.. نقيب التمريض تصعّد واقعة الاعتداء على ممرضة بالمنوفية
استقرار الذهب عند آخر تراجع بالصاغة.. ومفاجأة في عيار 21
وزير الخارجية ونظيره السويسري: دعم الحلول السياسة للأزمات يحفظ أمن واستقرار المنطقة
رئيس وزراء العراق يتعهد بحل الميليشيات الموالية لإيران بحلول يونيو 2027
عوض تاج الدين: المبادرات الرئاسية أسهمت بشكل كبير في تطور القطاع الصحي
أحمد موسى عن صخرة محمد صلاح في تركيا: مو سفير لأعظم وطن.. فيديو
أسعار سوزوكي ماروتي موديل 2013 المستعملة في مصر
درة: أسعى دائمًا إلى التنوع في اختيار الشخصيات وطريقة التمثيل
معاه حشيش وأيس.. الداخلية تكشف حقيقة ادعاء سيدة على زوجها دون وجه حق
رئيس غرفة الحبوب: طرح 500 طن قمح أسبوعيًا لكل مطحن يهدئ السوق
التعاون الخليجي: الشراكة الخليجية الفرنسية ركيزة مهمة لتعزيز الأمن والاستقرار
مدبولي: استكشاف فرص إقامة منطقة لوجستية نمساوية بالمنطقة الاقتصادية «ضرورة»
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

برج الجوزاء.. حظك اليوم الثلاثاء 22 سبتمبر 2026: الاستمتاع بوقت مميز

الجوزاء
الجوزاء

يتميز مولود برج الجوزاء بالذكاء وسرعة البديهة وحب التجديد، كما يعرف بقدرته على التواصل مع الآخرين بسهولة، ويميل دائمًا إلى خوض التجارب المختلفة والبحث عن كل ما هو جديد ومثير للاهتمام.

وإليك توقعات برج الجوزاء وحظك اليوم الثلاثاء 22 سبتمبر 2026 على المستوى العاطفي والصحي والمهني خلال السطور التالية.

توقعات برج الجوزاء وحظك اليوم الثلاثاء 22 سبتمبر 2026

قد تلاحظ تفاعلات اجتماعية أكثر دفئًا، وتدفقًا إبداعيًا أفضل، ورغبة أقوى في الاستمتاع بوقتك بدلًا من التركيز فقط على الواجبات. قد تكون الأخبار المتعلقة بالأطفال، أو الدراسة، أو طلب توظيف، أو اهتمام شخصي مشجعة. قد يحمل النصف الأول من اليوم مكالمات أو دعوات أو رسائل، بينما تُفضّل الساعات الأخيرة قضاء وقت ممتع بصحبة هادئة، أو ممارسة الهوايات، أو الاستمتاع بوقت مميز مع شخص عزيز عليك.

توقعات برج الجوزاء صحيا

التفكير الزائد قد يسبب لك الإرهاق، لذلك حاول أن تمنح ذهنك فترات راحة نصيحة اليوم: احسم ما تستطيع حسمه، ولا تستنزف طاقتك في أمور خارجة عن سيطرتك. 

توقعات برج الجوزاء عاطفيا

قد يلاحظ العزاب اهتمامًا من خلال محادثة عابرة، أو نزهة مشتركة، أو رسالة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، أو صديق مشترك، وقد يبدو الأمر طبيعيًا. إذا عبّرت عن مشاعرك، فاحرص على أن تكون صادقًا ومتناسبًا مع مشاعرك بدلًا من المبالغة في إظهارها.

 برج الجوزاء اليوم مهنيا

أما في العمل، فإن الذكاء وحسن التوقيت ومهارات التواصل تُعدّ عوامل مهمة. وقد يحظى اقتراحك أو حوارك مع العميل أو عرض فكرتك أو مهمتك التعليمية باهتمام أكبر من المتوقع إذا كانت نقاطك موجزة ومفيدة.

توقعات برج الجوزاء الفترة المقبلة

يتمتع الطلاب اليوم بوضع جيد لتحقيق التقدم، لا سيما في المواد التي تتطلب الكتابة أو التحدث أو سرعة التذكر أو حل المشكلات بفعالية. ما يبدو صعباً في الصباح قد يصبح سهلاً بمجرد وضع جدول زمني مناسب والبدء بدراسة فصل واحد في كل مرة

الجوزاء حظك اليوم توقعات الابراج توقعات الابراج وحظك اليوم الجوزاء مهنيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

البنزين

خلال الأسبوع الأول من أكتوبر.. مفاجأة بشأن تحديد أسعار البنزين والسولار

علم السعودية

السجن و100 ألف ريال غرامة.. قرار عاجل من السعودية بشأن الوافدين المخالفين

تراجع أسعار العملات الأجنبية اليوم في البنوك مقابل الجنيه المصري

هبوط جماعي للعملات الأجنبية اليوم في البنوك.. ومفاجأة في سعر الدولار واليورو

موعد صرف مرتبات سبتمبر 2026 وجدول الحد الأدنى للأجور

موعد صرف مرتبات سبتمبر 2026 وجدول الحد الأدنى للأجور

تراجع أسعار الذهب اليوم في الأسواق

مفاجأة في سوق الذهب.. الأسعار تتراجع اليوم وعيار 21 يفاجئ الجميع

أسعار السلع الغذائية الأساسية اليوم الإثنين في الأسواق

ارتفاع سعر الزيت والسكر.. وكرتونة البيض تتخطى 111 جنيها.. أسعار السلع الأساسية اليوم في الأسواق

استمرار تراجع أسعار الذهب في مصر اليوم

التراجع مستمر.. أسعار الذهب تواصل الهبوط بختام تعاملات اليوم ومفاجأة في عيار 21

رحيل عم محمد صاحب مشهد الصلاة من داخل العناية المركزة

رحيل عم محمد صاحب مشهد الصلاة من داخل العناية المركزة

ترشيحاتنا

البيض

برلماني: ضبط أسعار اللحوم والبيض يبدأ من سلسلة الإمداد وليس التسعير فقط| خاص

مجلس النواب

كيف يواجه البرلمان موجة تغير الأسعار؟.. 3 روشتات لضبط أسعار اللحوم والبيض والأسماك| خاص

السلع

كيف نضبط أسعار السلع قبل حدوث زيادة؟ نائبة تكشف الحل |خاص

بالصور

أسعار سوزوكي ماروتي موديل 2013 المستعملة في مصر

سوزوكى ماروتى
سوزوكى ماروتى
سوزوكى ماروتى

قبل النوم في الجو الحار.. 5 أخطاء بتخليكي تصحي مرهقة

قبل النوم في الجو الحار.. 5 أخطاء بتخليكي تصحي مرهقة
قبل النوم في الجو الحار.. 5 أخطاء بتخليكي تصحي مرهقة
قبل النوم في الجو الحار.. 5 أخطاء بتخليكي تصحي مرهقة

برج الحوت.. 5 أشياء لا يفعلها إلا عندما يفقد ثقته فيك

برج الحوت.. 5 أشياء لا يفعلها إلا عندما يفقد ثقته فيك
برج الحوت.. 5 أشياء لا يفعلها إلا عندما يفقد ثقته فيك
برج الحوت.. 5 أشياء لا يفعلها إلا عندما يفقد ثقته فيك

عكس الشائع.. زيت النخيل يمتلك فوائد صحية عديدة أبرزها منع السرطان

زيت النخيل
زيت النخيل
زيت النخيل

فيديو

نجوم خطف الزهايمر ذكرياتهم

نسيوا أسماءهم وأقرب الناس إليهم.. نجوم خطف الزهايمر ذكرياتهم

صابرين النجيلي

صابرين النجيلي تكشف مفاجآتها الجديدة: ديو مع دياب وميني ألبوم قريبًا .. خاص

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: تطوير التعليم 3.. نحو قيادة تربوية متميزة

د. هبة جمال

د. هبة جمال تكتب: التسويق الحكومي الإلكتروني وتحويل الخدمة العامة إلى تجربة رقمية

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: بين لهيب المنطقة وقرار الفيدرالي.. الدين المصري أمام اختبار المرونة الخارجية

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: كما تُبنى الدول... هكذا يُبنى الإنسان

د. عصام محمد عبد القادر - رئيس قسم المناهج بـ كلية التربية - الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: ثقافة المهادَاة بين الزوجين

المزيد