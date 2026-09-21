رئيس مركز الداخلة بالوادي الجديد يكرم عمال الوحدة المحلية

قام اللواء أ.ح مهندس ياسر كمال الدين محمد، رئيس مركز ومدينة الداخلة بالوادي الجديد، بتكريم عمال الوحدة المحلية لمركز ومدينة الداخلة، إلى جانب عدد من العمال بالوحدات المحلية القروية التابعة للمركز، تقديرًا لما يبذلونه من جهد وعطاء مخلص في مواقع العمل المختلفة.

كما شمل التكريم محمود عبد الكريم، مساعد رئيس المركز، تقديرًا لجهوده ومشاركته الفعّالة في منظومة العمل، وما يقدمه من دعم ومتابعة للأعمال الميدانية بمختلف القطاعات.

وأكد رئيس المركز خلال التكريم أن العامل المجتهد شريك أساسي في أي نجاح يتحقق على أرض الواقع، مشيدًا بما يقدمه العمال من جهود يومية في أعمال النظافة والتجميل ورفع الكفاءة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

كما جاء التكريم تقديرًا لمشاركتهم الفعّالة في مبادرة «من قرية لقرية»، وهي مبادرة ميدانية تستهدف الانتقال بجهود العمل والخدمات من قرية إلى أخرى، من خلال تكثيف أعمال النظافة والتجميل ورفع كفاءة المواقع المختلفة، حيث كان لعمال المركز والقرى دور بارز ومؤثر في تنفيذ أعمال المبادرة ونجاحها على أرض الواقع.

ويعكس هذا التكريم حرص رئيس المركز على دعم وتحفيز العناصر المتميزة، وترسيخ ثقافة التقدير داخل منظومة العمل، والتأكيد على أن كل يد تعمل بإخلاص تستحق الشكر والاحترام.