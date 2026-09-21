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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

رجال الأعمال المصريين: برامج دعم وتدريب المصدرين تأتي ضمن استراتيجية زيادة الصادرات المصرية واستدامتها

سلع
سلع
عادل نصار

قال الدكتور شريف سليمان، عضو لجنة التصدير بجمعية رجال الأعمال المصريين والخبير الاقتصادي، إن إطلاق برنامج دعم أو منحة تدريبية للمصدرين يأتي ضمن الاستراتيجية الكاملة للدولة لزيادة الصادرات المصرية واستدامتها، موضحًا أن أحد جوانب التدريب يتمثل في تلافي الأخطاء والمشكلات التي تحدث خلال عملية التصدير، خاصة عند التعامل مع السلع القابلة للتلف.

وأشار في لقاء مع الإعلامية ميرفت المليجي، مقدمة برنامج "مال وأعمال"، عبر قناة "إكسترا نيوز"، إلى وجود برنامجين، أحدهما يحمل اسم «STAR»، والآخر «Step 1» من خلال وزارة التجارة والاستثمار، لافتًا إلى تنفيذ دورة أو دورتين تدريبيتين بالفعل.

وأوضح أن البرامج التدريبية تقدم خلفية عن مفهوم التجارة الخارجية والأسواق المطلوبة، مع التركيز بصورة أكبر على القطاعات عند تقسيم التدريب وفقًا لها، مثل الصناعات الغذائية والصناعات الطبية والغزل والنسيج، الذي هو أحد أهم القطاعات، مشيرًا إلى أن التركيز يكون على مشكلات كل قطاع والتحديثات المطلوبة والاعتمادات والشهادات اللازمة فيه.

وتابع، أن البرنامج يجب أن يُقيّم في حدود إمكانياته، والتي تتمثل في التوعية والتدريب ورفع مستوى المصدرين وتلافي الأخطاء أو المشكلات التي تحدث خلال عملية التصدير.

وأشار، إلى أن استراتيجية الدولة تتجه إلى زيادة التصدير، موضحًا أن هناك هدفًا للوصول بالصادرات المصرية إلى 145 مليار دولار بحلول عام 2030، وهو ما يتطلب العديد من العوامل والأدوات، يأتي التدريب من بينها.

ولفت إلى وجود حوافز أخرى للمصدرين، تتمثل في رد الأعباء والتكاليف الخاصة بالعملية التصديرية، أو المدفوعات التي سبق دفعها في حالة استيراد بعض المنتجات والسلع الوسيطة التي تدخل ضمن الإنتاج الذي يتم تصديره.
 

رجال الأعمال المصريين الاستراتيجية الكاملة الصادرات

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