أحمد موسى: مصر مستقرة وآمنة واللي يزعل يولع .. فيديو

أكد الإعلامي أحمد موسى أن حديثه أمس عن أزمات الأمن الغذائي كانت بشأن عن أوروبا وليس مصر، موضحا أن مصر ليست لديها مشكلة.

وقال الإعلامي أحمد موسى خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد»: «فيه ناس بتروج شائعات وبياخدوا الكلام على لساني ويقصوه، والبلد مستقرة وآمنة واللي يزعل أني بقول على مصر آمنة يولع».

وعرض كتاب «ورقة أكتوبر» للكاتب الصحفي الكبير الراحل محمد حسنين هيكل، بشأن الرئيس السادات يتحدث عن الاقتصاد والتنمية، قائلا: «الرئيس السادات قال إن الاقتصاد المصري منذ 1967 تحمل خسائر 5 مليارات جنيه، أي أن الشعب المصري قد تحمل أكثر من 20 مليون جنيه، يعني 10 مليارات بقيمة العملة في الوقت الحالي ، ولم يكن الشعب المصري يدافع عن نفسه فقط، بل عن الأمة العربية».

وأوضح أن الرئيس السادات كان يتحدث عن خريطة جديدة لمصر في عام 1974، وكان يقول إن المصريين عاشوا آلاف السنين في 3% من مساحة البلاد، ويتحدث عن أن ذلك يتعارض مع الأمن القومي المصري، وأن الشعب المصري تحمل 4 تريليونات جنيه بقيمة العملة حاليًا، نفقة الحرب منذ 1967 حتى نصر أكتوبر في أكتوبر 1973.