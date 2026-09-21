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أخبار البلد

رئيس الوزراء يلتقي المستشار النمساوي.. تفاصيل

رئيس الوزراء
رئيس الوزراء
محمود مطاوع

التقي الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء المستشار النمساوي الدكتور كريستيان شتوكر علي هامش حضوره اجتماعات الدورة الحادية والثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة لبحث سبل تعزيز التعاون بين البلدين .

وكان قد غادر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم، مطار القاهرة الدولي، متوجهًا إلى مدينة نيويورك الأمريكية، لترؤس وفد مصر في اجتماعات الدورة الحادية والثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة، وذلك بتكليف من الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

وافتُتحت أعمال الدورة العادية الحادية والثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة في 8 سبتمبر 2026، وتستمر أعمالها حتى 7 سبتمبر 2027، تحت شعار: «استعادة الثقة، وإدارة التحول: أمم متحدة في خدمة الجميع». ويرأس الدورة معالي الدكتور خليل الرحمن، وزير خارجية بنجلاديش.

ومن المقرر أن تبدأ المناقشة العامة للدورة في 22 سبتمبر 2026، بمشاركة رؤساء الدول والحكومات ووزراء الخارجية وكبار المسؤولين من الدول الأعضاء، وتستمر حتى 28 سبتمبر 2026.

ويمثل يوم 22 سبتمبر 2026 الموعد المقرر لبدء المناقشة العامة، فيما تشهد الفترة من 22 إلى 29 سبتمبر 2026 عددًا من الاجتماعات والفعاليات رفيعة المستوى واللقاءات الثنائية المرتبطة بأعمال الجمعية العامة.

ومن المقرر أن يُلقي رئيس مجلس الوزراء عددًا من الكلمات والبيانات، خلال الفعاليات والاجتماعات المختلفة التي تُعقد في إطار الدورة الحادية والثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة.

كما سيعقد رئيس مجلس الوزراء عددًا من اللقاءات والاجتماعات رفيعة المستوى على هامش أعمال الدورة، فضلًا عن عقد مجموعة من اللقاءات مع عدد من رؤساء المنظمات الدولية، ورؤساء وممثلي عدد من الشركات العالمية البارزة في مختلف القطاعات.

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