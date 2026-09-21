بعد توليها عمادة كلية اقتصاد وعلاقات دولية في الهند.. هبة الله آدم: الكفاءة معيار النجاح

كشفت البروفيسورة المصرية هبة الله آدم، عميد كلية الاقتصاد والعلاقات الدولية في الهند، وعضو هيئة التدريس بكلية التجارة جامعة عين شمس، تفاصيل رحلتها الأكاديمية في الهند، مؤكدة أن الكفاءة كانت المعيار الأساسي الذي أهلها للعمل الأكاديمي وتولي المناصب القيادية.



وقالت "هبة الله آدم" خلال حوارها مع الإعلامي نشأت الديهي ببرنامج "بالورقة والقلم" على فضائية "Ten"، مساء الاثنين، إنها بدأت زياراتها إلى الهند عام 2018، حيث شاركت في عدد من المؤتمرات، إلى جانب برنامج تدريبي استمر لمدة شهر في أحد المراكز البحثية، قبل أن تبدأ رحلتها الأكاديمية هناك.

وأوضحت أنها أعجبت بالمجال الأكاديمي في الهند، خاصة ما شهدته من مناقشات وحوارات وتفاعل يومي داخل البيئة الجامعية، مشيرة إلى أن كل يوم كان يحمل جديدا على المستوى الأكاديمي والبحثي.

وأضافت أن تفاعلها داخل الجامعة واهتمامها بالمجال الأكاديمي لفتا الأنظار إليها، موضحة أنه خلال أحد اللقاءات مع عميد الكلية، لاحظ تميزها، ومع وجود احتياج لأستاذ متخصص في مجال تنمية العلاقات الدولية، خاضت مقابلة للالتحاق بالعمل الأكاديمي، ونجحت فيها.

وأكدت البروفيسورة المصرية، أن الهند اختارتها للعمل في المجال الأكاديمي بناء على الكفاءة، بعيدا عن معيار الأقدمية، مشيرة إلى أنها تتولى منصب عميد الكلية في الهند منذ 5 سنوات.

وأشارت إلى أن ما يهم في البيئة الأكاديمية الهندية هو الكفاءة، دون النظر إلى السن أو الجنسية أو اللون، مؤكدة أنها حرصت على إثبات نفسها داخل الكلية من خلال العمل والأبحاث العلمية.

وقالت: "أثبت نفسي في الهند بالأبحاث والشغل، هو اللي بيتكلم عني"، موضحة أن إنتاجها العلمي ونشاطها الأكاديمي كانا الأساس في مسيرتها المهنية هناك.

ولفتت إلى أنها غادرت الهند لمدة 5 أشهر للعمل في الإمارات، إلا أنها اختارت العودة مرة أخرى إلى الهند، لاستكمال مسيرتها الأكاديمية والبحثية.

وأوضحت أنها تعمل على نشر أبحاثها في مجلات علمية عالمية، كما تشارك في العمل التحريري مع عدد من كبرى دور النشر الأكاديمية.

وكشفت هبة الله آدم، عن تأسيسها في الهند عام 2020 مركزا بحثيا متخصصا في دراسات دول الجنوب، مؤكدة أن المركز يعد الأول من نوعه في الهند، في إطار اهتمامها بتطوير البحث العلمي ودراسة القضايا المرتبطة بدول الجنوب.