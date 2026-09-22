محمد ممدوح: أمينة خليل أختي وصديقتي.. وكنت أتمنى المشاركة في «أرض الخوف»

في حلقة خاصة واستثنائية من برنامج «واحد من الناس»، استضاف الإعلامي عمرو الليثي النجم محمد ممدوح، في الجزء الثاني من حواره الذي كشف خلاله عن العديد من كواليس مسيرته الفنية، وتحدث عن أبرز تعاوناته مع نجوم السينما والدراما، إلى جانب الأعمال التي تركت أثرًا خاصًا لديه.

وتحدث محمد ممدوح عن الدويتو الفني الذي جمعه بالفنانة أمينة خليل في عدد من الأعمال الناجحة، من بينها «وش في وش» و«جراند أوتيل» و«خلي بالك من زيزي»، مؤكدًا أن علاقته بها تتجاوز حدود التعاون الفني.

وقال ممدوح: «أمينة خليل أختي وصديقتي وعِشرة عمر، وهي فنانة موهوبة ومجتهدة»، مشيدًا بتميزها وجرأتها وحرصها على تقديم أشكال متنوعة من الأدوار.

وأشار إلى أحد المشاهد التي جمعتهما في مسلسل «خلي بالك من زيزي»، موضحًا أن المشهد كان داخل سيارة، وتم تغييره بناءً على وجهة نظر أمينة خليل، وهو ما ساهم في نجاحه بشكل كبير، على حد وصفه.

وكشف محمد ممدوح جانبًا من كواليس تصوير مسلسل «خلي بالك من زيزي»، موضحًا أن هناك مشهدًا ظهر خلاله داخل المطبخ أثناء إعداد أكلة فرنسية.

وقال إنه اضطر إلى تعلم بعض مهارات الطبخ من أجل تقديم المشهد بصورة مناسبة، مشيرًا إلى أن أمينة خليل ساعدته كثيرًا خلال تصويره.

وتطرق ممدوح إلى الأعمال السينمائية التي جمعته بأمينة خليل، ومن بينها أفلام «شقو» و«وش في وش» و«إكس مراتي»، مؤكدًا أن جميع أعماله معها قريبة إلى قلبه ولا يستطيع المفاضلة بينها.

وقال: «أعمالي كلها قريبة من قلبي وأحبها، ولا أستطيع التفرقة بينهم، وأحب كل أعمالي مع أمينة خليل».

كما تحدث عن النجاح الكبير الذي حققه فيلم «إكس مراتي»، مشيدًا بالفنان هشام ماجد، ومؤكدًا سعادته بالتعاون معه، إلى جانب المخرج معتز التوني الذي وصفه بأنه صديق له.

وأشاد ممدوح بهشام ماجد، مؤكدًا أنه فنان محترف يهتم بالعمل وبكل تفاصيله.

وعن الأعمال الفنية التي لفتت انتباهه خلال السنوات الخمس الأخيرة، أشاد محمد ممدوح بمسلسل «أصحاب الأرض»، واصفًا إياه بأنه عمل فني رائع، مؤكدًا أنه استمتع بمشاهدته، كما أشاد بتناوله قضية أهالي غزة.

وأعرب عن تقديره للفنان إيهاب فهمي، مؤكدًا أن له مكانة خاصة في قلبه، كما أشاد بالنجمة منة شلبي.

كما تحدث عن مسلسل «قلبي ومفتاحه»، مؤكدًا أنه من الأعمال التي أعجب بها كثيرًا، وقال إنه كان يتمنى المشاركة فيه، مشيدًا بأداء آسر ياسين ودياب، كما وصف مي عز الدين بأنها فنانة موهوبة بدرجة كبيرة.

وفي حديثه عن السينما، استعاد محمد ممدوح أسماء عدد من كبار نجوم الفن الذين تركوا بصمة بارزة في تاريخ السينما المصرية.

وأعرب عن إعجابه الشديد بالزعيم عادل إمام، مشيدًا بذكائه في اختيار أعماله والأدوار التي قدمها على مدار مسيرته.

كما أشاد بالنجم الراحل محمود عبد العزيز، الذي وصفه بالساحر، إلى جانب النجم الراحل أحمد زكي، كاشفًا عن عملين كان يتمنى المشاركة فيهما، وهما «أرض الخوف» و«خرج ولم يعد».

يمثل بالنسبة له نموذجًا ومثلًا أعلى في الفن

واختتم ممدوح حديثه بتوجيه التحية للنجم يحيى الفخراني، مؤكدًا أنه يمثل بالنسبة له نموذجًا ومثلًا أعلى في الفن.