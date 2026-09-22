البورصة تربح 5 مليارات جنيه رغم هبوط مؤشراتها

اختتمت البورصة المصرية جلسة تداول اليوم الثلاثاء على أداء متباين مائل للهبوط، مع تعرض عدد من المؤشرات لضغوط بيعية من جانب المستثمرين العرب والأجانب، في الوقت الذي اتجه فيه المستثمرون المصريون نحو الشراء.

وسجلت إجمالي قيمة التداولات نحو 9.7 مليار جنيه، بينما ارتفعت القيمة السوقية للأسهم المقيدة بنحو 5 مليارات جنيه، لتصل إلى 4.342 تريليون جنيه عند ختام التعاملات.

وعلى صعيد المؤشرات الرئيسية، تراجع مؤشر «إيجي إكس 30» بنسبة 0.12%، ليغلق عند مستوى 54,930 نقطة، في حين ارتفع مؤشر «إيجي إكس 30 محدد الأوزان» بنسبة 0.12% مسجلًا 68,539 نقطة.

كما انخفض مؤشر «إيجي إكس 30 للعائد الكلي» بنسبة 0.12% ليُنهي الجلسة عند 25,629 نقطة، بينما تراجع مؤشر «EGX35-LV» للأسهم منخفضة التقلبات السعرية بنسبة 0.27%، ليستقر عند مستوى 6,753 نقطة.

وفيما يخص مؤشرات الأسهم الصغيرة والمتوسطة، هبط مؤشر «إيجي إكس 70 متساوي الأوزان» بنسبة 0.10%، ليغلق عند 20,460 نقطة، كما تراجع مؤشر «إيجي إكس 100 متساوي الأوزان» بنسبة طفيفة بلغت 0.02%، مسجلًا 26,994 نقطة.

وعلى الجانب الآخر، خالف مؤشر الشريعة الإسلامية الاتجاه الهابط لمعظم المؤشرات، بعدما ارتفع بنسبة 0.67%، ليغلق تعاملات الثلاثاء عند مستوى 6,650 نقطة.