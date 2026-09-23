ماكلارين تكشف هوية بصرية جديدة.. تفاصيل

كشفت ماكلارين شركة السيارات الخارقة البريطانية عن انضمامها إلى قائمة صناع السيارات الذين كشفوا عن هوية بصرية جديدة وشعار جديد .

ماكلارين تكشف هوية بصرية جديدة

ولم تأتي هذه الخطوة للابتعاد عن الإرث التاريخي للشركة، بل جاءت لربط جذر العراقة بالحقبة الاستراتيجية الجديدة التي تدخلها العلامة البريطانية، والتي تتضمن التوسع نحو فئات جديدة كلياً أبرزها إنتاج سيارة متعددة الاستخدامات من فئة الـ SUV .

تفاصيل الشعار الجديد لـ ماكلارين

أكدت شركة ماكلارين أن الشعار والهوية البصرية الجديدة يستلهمان تفاصيلهما من تاريخ ماكلارين في عالم السباقات وإرث المؤسس بروس ماكلارين .

ماكلارين تكشف هوية بصرية جديدة

ويعود أصل الخط الجديد المعتمد لكتابة اسم McLaren إلى الخطوط التي كانت مكتوبة فوق محطة خدمة السيارات الخاصة بالشركة في مدينة ريمويرا بـ نيوزيلندا في بداياتها.

رمز الكيوي القديم

بدأ الشعار الأول للشركة عام 1963 برسم مجسم طائر الكيوي النيوزيلندي تكريماً لـ مسقط رأس بروس ماكلارين، قبل أن يتطور مع توسع الفريق عالمياً.

وتم تحديث رمز Speedmark الشهير المعتمد منذ عام 1997، وهو الشعار المستوحى هندسياً من الدوامات الهوائية المتشكلة خلف الجناح الخلفي لسيارات السباق، ليصبح أكثر انسيابية وعصرية.

سيارة ماكلارين McL 6GT

ستصبح سيارة ماكلارين McL 6GT المزودة بدواسة كلتش و جير بوكس يدوي أول نموذج يحمل هوية بصرية جديدة للشركة، فيما ستعتمد الهوية الجديدة عبر كافة سيارات الإنتاج، وفرق السباقات، والمنصات الرقمية والمعارض.

ماكلارين تكشف هوية بصرية جديدة

وجدير بالذكر ان هذه الخطوة تاتى كتمهيد لتوسع كبير في تشكيلة ماكلارين، وتم التأكد رسمياً على إطلاق سيارة ماكلارين SUV خارقة قبل نهاية هذا العام، إلى جانب احتمالية تقديم طراز جديد بمحرك أمامي ومقاعد خلفية.

تاريخ شركة ماكلارين في صناعة السيارات

أنشأ السائق النيوزيلندي بروس ماكلارين الشركة عام 1963 تحت اسم "بروس ماكلارين لسباقات السيارات"، ودخلت عالم الفورمولا 1 عام 1965، وحققت انتصارات مبكرة ومهمة.

ماكلارين تكشف هوية بصرية جديدة

وتوفي المؤسس بروس ماكلارين في حادث اختبار عام 1970، وتولى الإدارة من بعده تيدي ماي، واشترى رون دينيس فريق السباقات عام 1981 وأحدث نقلة نوعية.