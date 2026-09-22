مفيدة شيحة تثير فضول جمهورها قبل مهرجان الجونة.. ماذا تحضر في الدورة التاسعة؟

أثارت الإعلامية مفيدة شيحة حالة من الفضول بين متابعيها، بعد ظهورها في أجواء التحضيرات الخاصة بالدورة التاسعة من مهرجان الجونة السينمائي، المقرر إقامتها خلال الفترة من 15 إلى 23 أكتوبر 2026 بمدينة الجونة.

وشاركت مفيدة شيحة عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» صورة من كواليس التحضيرات للمهرجان، ظهرت خلالها برفقة الإعلامية لميس الحديدي، إلى جانب عدد من نجوم الإعلام والفن.

وعلقت مفيدة شيحة على الصورة برسالة قصيرة، قائلة: «تحضيرات مهرجان الجونة السينمائي في دورته التاسعة .. تفتكروا هعمل إيه المرة دي؟»، لتترك جمهورها في حالة من الترقب والتساؤل حول ما تستعد لتقديمه خلال فعاليات المهرجان.

ويأتي ظهور مفيدة شيحة ضمن أجواء الاستعدادات للدورة الجديدة من مهرجان الجونة السينمائي، الذي يستعد لاستقبال صناع السينما والإعلام والفنانين، بالتزامن مع التحضيرات للبرنامج الكامل للدورة التاسعة.

وكانت إدارة مهرجان الجونة السينمائي قد أعلنت أن الدورة التاسعة ستقام في الفترة من 15 إلى 23 أكتوبر 2026، كما أعلنت فتح باب الاعتماد أمام صناع الأفلام والعاملين في صناعة السينما والصحفيين والإعلاميين والمصورين وغيرهم من المهتمين بالفعاليات.

ومن المنتظر أن تشهد الدورة التاسعة مجموعة من العروض والفعاليات السينمائية، إلى جانب الندوات والجلسات النقاشية والفعاليات المهنية، فيما تستعد إدارة المهرجان للإعلان عن تفاصيل البرنامج الكامل للدورة.

وتعيد مفيدة شيحة بهذا الظهور حضورها إلى أجواء مهرجان الجونة، بعدما شاركت في فعاليات الدورة الثامنة العام الماضي، حيث ظهرت في عدد من فعاليات المهرجان وقدمت تغطية إعلامية خاصة.

وتفاعل متابعو الإعلامية مع المنشور، خاصة مع تركها سؤالًا مفتوحًا حول ما ستفعله خلال الدورة الجديدة، وهو ما يزيد من حالة الترقب قبل انطلاق فعاليات مهرجان الجونة السينمائي في أكتوبر المقبل.