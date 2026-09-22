جامعة الإسكندرية تشارك في المؤتمر الثالث لرؤساء جامعات الشرق الأوسط CONFREMO ببيروت

شارك القائم بعمل رئيس جامعة الإسكندرية الدكتور أحمد عادل عبد الحكيم، في أعمال المؤتمر العام الثالث لرؤساء جامعات منطقة الشرق الأوسط (CONFREMO)، الذي استضافته بنجاح جامعة القديس يوسف في العاصمة اللبنانية بيروت يومي 17 و18 سبتمبر الجاري، في إطار تعزيز التعاون الأكاديمي الدولي والروابط الوثيقة مع الوكالة الجامعية للفرنكوفونية (AUF).

أسفرت مشاورات المؤتمر عن تحقيق إنجاز أكاديمي دولي جديد يضاف إلى سجل جامعة الإسكندرية الحافل، حيث تم انتخاب ثلاثة نواب لرئيس الـ CONFREMO لولاية مدتها سنتان، بناءً على توزيع جغرافي يضمن تمثيلاً شاملاً لمختلف دول الشرق الأوسط.

وذكر بيان أصدرته جامعة الإسكندرية، اليوم الثلاثاء، النواب المنتخبون هم: الدكتور أحمد عادل عبد الحكيم القائم بعمل رئيس جامعة الإسكندرية (جمهورية مصر العربية)، الدكتور مصطفى صائم الدهر رئيس جامعة دمشق (الجمهورية العربية السورية)، الدكتور عبد المحسن حمد فطيس المستشار القانوني العام لجامعة قطر، وبتفويض من رئيسها الدكتور عمر الأنصاري (دولة قطر).

وعلى صعيد التوسع الإقليمي للمؤتمر، تقرَّر خلال جلسة التصويت ضم الجامعة الأمريكية للعلوم والتكنولوجيا (AUST) في لبنان كعضو جديد ينضم رسمياً إلى هذا الصرح الأكاديمي.

واختتم المؤتمر أعماله بعدد من التوصيات المحورية، جاء في مقدمتها تعزيز استراتيجيات البحث العلمي المشترك، ومواكبة الابتكار والتحول الرقمي في منظومة التعليم العالي، إلى جانب تعزيز مسارات الإدماج المهني وريادة الأعمال للطلاب في منطقة الشرق الأوسط.

وفي الختام، تقرر أن ينعقد المؤتمر العام القادم في جامعة الروح القدس - الكسليك (USEK) بلبنان، وذلك في خريف عام 2027.

تأتي مشاركة جامعة الإسكندرية الفعالة وتتويجها بمنصب نائب الرئيس لتؤكد عمق دورها الريادي كمنارة علمية وثقافية ترسم ملامح السياسات التعليمية والاستراتيجية المشتركة في المنطقة، وتدعم أطر التدويل الأكاديمي والتبادل المعرفي بين الجامعات الفرنكوفونية.