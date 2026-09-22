متابعة ميدانية مستمرة لأعمال التطوير ورفع كفاءة الخدمات ببولاق الدكرور

قاد المهندس طه عبد الصادق فرج، رئيس حي بولاق الدكرور، يرافقه محمد نور الدين، السكرتير العام لمحافظة الجيزة، جولة ميدانية لمتابعة أعمال التطوير ورفع كفاءة محيط المدارس بنطاق الحي، فضلاً عن متابعة محيط مستشفى بولاق الدكرور العام لضمان تقديم أفضل الخدمات للمواطنين والمترددين على المرافق الحيوية.

وذلك تنفيذاً لتوجيهات الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الجيزة، وتعليمات الدكتورة هند عبد الحليم، نائب المحافظ، يواصل حي بولاق الدكرور جهوده المكثفة لرفع كفاءة البنية التحتية، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، والمتابعة الميدانية للارتقاء بالمظهر الحضاري للشارع الجيزاوي.

وشملت جولات رئيس حي بولاق الدكرور متابعة أعمال التطوير ورفع الكفاءة الجارية في عدد من القطاعات الحيوية، أبرزها:

-شارع العمدة ومحيط المدرسة الثانوية بنات.

-متابعة الموقف التنفيذي لموقع إنشاء مبنى حي بولاق الدكرور الجديد بأرض المطاحن، حيث تتواصل العمل لحين الانتهاء من المشروع وفقاً للجداول الزمنية المقررة.

وفي إطار خطة الحي لفرض الانضباط والقانون، نفذت أجهزة حي بولاق الدكرور برئاسة المهندس طه عبد الصادق، وبالتنسيق مع الجهات المعنية، عدة حملات ميدانية أسفرت عن:

-إيقاف وإزالة أعمال بناء مخالف: حيث تم التعامل الفوري وإزالة أعمال بناء مخالف بدون ترخيص لكل من العقار الكائن في شارع علي السيد (متفرع من شارع أبو زيد)، والعقار الكائن في شارع المتبعة (متفرع من شارع الصحابة من ترعة عبد العال 2)، مع استكمال الإجراءات القانونية اللازمة.

بينما قاد نائب رئيس الحي، بمشاركة إدارة الإشغالات وقائد شرطة المرافق، حملات مكبرة استهدفت محلات الفرز بشارع محمد وهبه (متفرع من شارع الجمعية)، إلى جانب شوارع: كفر طهرمس، المساكن، والنزهة (متفرع من همفرس). وقد تم إيداع كافة المضبوطات بمستودع الإشغالات لاتخاذ الإجراءات القانونية.

وعلى صعيد قطاع النظافة والتجميل، واصلت معدات ولودر وسيارات حي بولاق الدكرور، بالتنسيق مع الهيئة العامة للنظافة والتجميل بالجيزة، تنفيذ أعمال رفع كفاءة النظافة وكنس الشوارع في كل من:

-شارع العشرين، شارع فيصل، شارع المصرف، شارع الملكة، ومحيط المدارس، والمنطقة الكائنة أسفل محور الفريق كمال عامر، فضلاً عن كافة قطاعات وشوارع الحي الفرعية والرئيسية.

وأكد رئيس حي بولاق الدكرور، أن أعمال التطوير مستمرة وبصورة يومية لضمان الارتقاء بمستوى الخدمات العامة وتلبية احتياجات المواطنين في شتى القطاعات الحيوية.