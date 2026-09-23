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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

هدى رؤوف: اتصالات واشنطن وطهران مستمرة رغم تصاعد التوتر

إيران وأمريكا
إيران وأمريكا
محمود محسن

أكدت الدكتورة هدى رؤوف، المتخصصة في شؤون الشرق الأوسط وإيران، إن نمط العلاقة بين الولايات المتحدة وإيران لم يشهد تحولًا جوهريًا، مشيرة إلى أن طهران اعتادت على التصريحات المتباينة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب بين التهديد بعمل عسكري والتلويح بإمكانية التوصل إلى اتفاق.

وقالت هدى رؤوف، خلال لقاء لها لبرنامج “مساء دي أم سي”، عبر فضائية “دي أم سي”، أن مشاركة الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة تعكس رغبة طهران في عرض موقفها دوليًا، مع التأكيد على أن حضورها في نيويورك لا يعني تطبيع العلاقات مع واشنطن.

وتابعت أن الوفد الإيراني يمتلك صلاحيات لإجراء اتصالات دبلوماسية، في ظل حديث عن وساطات تقودها دول بينها باكستان وتركيا وبعض دول الخليج ومصر.

مفاوضات الاتفاق النووي 

وأشارت رؤوف أن هناك فارقًا بين بدء المفاوضات والتوصل إلى اتفاق، مؤكدة أن الوصول إلى تفاهم جديد بشأن الملف النووي الإيراني يظل معقدًا، خاصة أن مفاوضات الاتفاق النووي المبرم عام 2015 استغرقت سنوات طويلة.

هدى رؤوف الولايات المتحدة إيران دونالد ترامب الرئيس الإيراني

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