قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
شقيق زوج ضحية لودر بورفؤاد: ارحموا أبناءها واحذفوا فيديوهات الحادث
أسعار النفط تواصل الارتفاع.. خام برنت يصل 103.08 دولار للبرميل
مصطفى يونس: عرضت محمد صلاح على الأهلي مقابل مليون جنيه.. والصفقة لم تتم
سنتكوم: تغيير مسار 115 سفينة تجارية منذ إعادة حصار إيران
مقتل نازحين في قصف حوثي استهدف مدرسة بمديرية المضاربة غرب لحج
لقاء نادر.. ترامب يستقبل الرئيس الصيني لدى وصوله إلى الولايات المتحدة
كان مصدر إزعاج.. فيرجسون يعترف بخطورة محمد صلاح أمام مانشستر يونايتد
رئيس الوزراء: كلمة مصر أمام الأمم المتحدة تؤكد ثوابتنا تجاه القضية الفلسطينية
باحث سياسي: الإعلان عن خطة تعافي غزة في الأمم المتحدة يحمل دلالة سياسية
مدبولي: العالم يقدر دور مصر والرئيس السيسي في حل أزمات الشرق الأوسط
تهديدات صاروخية.. دوي 10 انفجارات تهز العاصمة الأوكرانية كييف
واشنطن: الهدنة المقترحة بين روسيا وأوكرانيا مؤقتة ومحدودة بقطاع الطاقة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

برج الميزان.. حظك اليوم الخميس 24 سبتمبر 2026: اهتمامك على المال

برج الميزان
برج الميزان
حياة عبد العزيز

يتميز مولود برج الميزان بشخصيته الهادئة وحبه للتوازن والاستقرار، كما يعرف بقدرته على التعامل مع الآخرين بذكاء ولباقة، ويميل دائمًا إلى البحث عن السلام النفسي والابتعاد عن التوتر والمشكلات.

وإليك توقعات برج الميزان وحظك اليوم الخميس 24 سبتمبر 2026 على المستوى العاطفي والصحي والمهني خلال السطور التالية.

توقعات برج الميزان وحظك اليوم الخميس 24 سبتمبر 2026

 ومع تقدم الصباح، ينتقل القمر إلى برج العقرب في بيتك الثاني، وينصب اهتمامك على المال والوجبات والمحادثات العائلية وطريقة صياغتك للأمور. هذا التحول يناسب الحياة العملية تمامًا. 

توقعات برج الميزان صحيا

احرص على وجود الماء بالقرب منك أثناء السفر أو العمل المكتبي، ولا تؤجل الغداء بسبب طول الاجتماع. يمكن لبعض التمارين الخفيفة، أو المشي قليلاً، أو حتى عشر دقائق هادئة بعيداً عن الشاشات أن تُهدئ أعصابك. حاول ألا تتحمل ضغوط الآخرين النفسية. اتباع روتين يومي ثابت سيكون أكثر فائدة من محاولة الظهور بمظهرٍ مُبهج ..

توقعات برج الميزان مهنيا

إذا كنت تدير مشروعًا تجاريًا، فقد تردك استفسارات أو محادثات متعلقة بالطلبات من أكثر من جهة، لذا تابع الأمر بدقة وتأكد من التفاصيل قبل اعتبار أي شيء نهائيًا لذا فإن استشارة مسؤول أو مدير أو زميل ذي خبرة قد تكون مفيدة اليوم..

برج الميزان اليوم عاطفياً 

إذا كان هناك توتر مع الأقارب، فقد تكون لفتة صلح بسيطة أنجع من خطاب عاطفي مؤثر. يمكن للأزواج المتزوجين مناقشة الإنفاق والزيارات والروتين المنزلي بصراحة ووضوح أما إذا كنت أعزبًا، فقد يكون شخص تعرفه من خلال دائرة العائلة أو من خلال دائرة اجتماعية موثوقة أكثر قيمة من الاهتمام المبالغ.

توقعات برج الميزان الفترة المقبلة

هذا يوم عمل شاق وليس يومًا مريحًا، ولكنه مع ذلك قد يكون مثمرًا قد تحتاج إلى إنجاز بعض المهام العالقة، وتصحيح الأخطاء البسيطة، والرد على المكالمات، أو إعادة شرح التعليمات التي لم يستوعبها الآخرون من المرة الأولى. والخبر السار هو أن المثابرة ستُلاحظ على الأرجح.. 

الميزان حظك اليوم توقعات الابراج توقعات الابراج وحظك اليوم الميزان وحظك اليوم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

طلاب مدرسة دهشور الثانوية

طلاب مدرسة دهشور الثانوية يستغيثون: المدير طردنا وشتمنا عشان ما اخترناش البكالوريا

حالة الطقس غدًا الخميس.. أمطار رعدية ورياح و33 درجة بالقاهرة

حالة الطقس غدًا الخميس.. أمطار رعدية ورياح ودرجة الحرارة 33 بالقاهرة

المستشار أحمد علي الزند وزير العدل الأسبق

نجل أحمد الزند يطلب الدعاء لوالده بعد تدهور حالته الصحية

صورة أرشيفية

إحالة مدير مدرسة “حادث سقوط المروحة” للتحقيق..ونقل الطالبة المصابة لمستشفى الجلاء

صورة أرشيفية

كانت محتاجة صيانة والمدير مابلغش.. تفاصيل سقوط مروحة على التلاميذ بمدرسة بالنزهة

الزمالك

الزمالك يدرس إعارة موهبة الفريق في يناير بعد رحيل بيزيرا

وليد الغزالي

وليد الغزالي أمام النيابة: بجيب الآيس لأصدقائي مقابل 1500 جنيه للجرام

امام عاشور

عمرو الجنايني: إمام عاشور رجع الزمالك وقالي خلصوني.. والإدارة قالت لأ

ترشيحاتنا

مستشفي بني سويف الجامعي

فريق جراحة القلب بمستشفيات جامعة بني سويف ينقذ حياة مريضة حامل وجنينها

احتفالية اليوم السعودي

محافظ الإسكندرية يشارك في احتفالية القنصلية السعودية باليوم الوطني

جانب من الحدث

موجز اخبار الوادي الجديد| المحافظ تتفقد أعمال إنشاء أحدث مصنع لتعبئة وتغليف التمور.. وتبحث تعزيز إمكانيات المستشفى الجامعي

بالصور

فولكس فاجن تتوقع ضربة جديدة في الصين.. انكماش السوق يهدد مبيعات 2026

فولكس فاجن
فولكس فاجن
فولكس فاجن

هنا الزاهد تثير الجدل بجمالها بإطلالة جريئة

هنا الزاهد تثير الجدل بجمالها بإطلالة جريئة
هنا الزاهد تثير الجدل بجمالها بإطلالة جريئة
هنا الزاهد تثير الجدل بجمالها بإطلالة جريئة

بملابس كاجوال.. زوجة خالد عليش تخطف الأنظار رفقته

.زوجة خالد عليش تخطف الانظار رفقته
.زوجة خالد عليش تخطف الانظار رفقته
.زوجة خالد عليش تخطف الانظار رفقته

تحت المليون.. أفضل 5 سيارات أوتوماتيك " زيرو"

سيارات أوتوماتيك
سيارات أوتوماتيك
سيارات أوتوماتيك

فيديو

صابرين النجيلي

دياب يطرح أغنيته الجديدة "امسك حرامي" بالتعاون مع صابرين النجيلي.. شاهد

مصر تستضيف الاجتماع الثلاثي السادس لوزراء دفاع مصر واليونان وقبرص..فيديو وصور

مصر تستضيف الاجتماع الثلاثي السادس لوزراء دفاع مصر واليونان وقبرص..فيديو وصور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: طقوس اللعبة

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك ني أوسر رع

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: أمن الطاقة.. رهان الاستقرار

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: الشرق الأوسط إلى مرحلة جديدة

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: الأزمات العابرة للحدود.. قراءة في إستراتيجية الأمن القومي المصري

المزيد