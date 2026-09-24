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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

خبير استراتيجي: احتمالية لقاء ترامب والرئيس الإيراني في الولايات المتحدة صعبة

أمريكا وإيران
أمريكا وإيران
هاني حسين

قال محمد أبو شامة، مدير المنتدى الاستراتيجي للفكر، إن فكرة لقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالرئيس الإيراني مسعود بزشكيان قد تبدو، في ظاهرها، أشبه بإحدى الحيل التي يلجأ إليها ترامب، والذي اعتاد استخدام مثل هذه الخطوات في إطار الدعاية والمبالغة.

وأضاف أبو شامة خلال مداخلة  على قناة القاهرة الإخبارية، أن ترامب سبق أن اتخذ خطوات مماثلة مع خصوم للولايات المتحدة، مستشهدًا بلقائه مع زعيم كوريا الشمالية، في ظل ما شهدته العلاقات بين واشنطن وبيونج يانج من تصعيد وتوتر، فضلًا عن نهجه في التعامل مع الصين والرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وأشار إلى أن ترامب يتخذ، في كثير من الأحيان، خطوات جريئة ويتجاوز بعض الثوابت التقليدية في العلاقات الدولية، وهو ما يجعل احتمال إقدامه على لقاء مباشر مع الرئيس الإيراني أمرًا غير مستبعد.

وأوضح أن الصعوبة الرئيسية في لقاء الطرفين تكمن في طبيعة عملية صنع القرار داخل إيران بأنها موزعة بين قوى واتجاهات متعددة، ولا يملك فيها طرف واحد صلاحية مطلقة للتفاوض باسم الدولة الإيرانية.

ولفت إلى وجود خلافات داخل السلطة الإيرانية بين التيار الإصلاحي والتيار المتشدد، وكذلك بين ما يوصف بالحمائم والصقور، مشيرًا إلى أن هناك أطرافًا داخل الحرس الثوري ترفض الوصول إلى اتفاق مع الولايات المتحدة، في مقابل أصوات، من بينها بزشكيان وعباس عراقجي، تميل إلى المسار التفاوضي والحل الدبلوماسي.

وأكد أبو شامة أن أصحاب هذا الاتجاه يدركون، بحكم خبراتهم السياسية الطويلة، أن الحروب تنتهي في نهاية المطاف إلى طاولة مفاوضات، يجلس إليها أطراف الصراع من أجل التوصل إلى تفاهمات وتسويات تساهم في إنهاء الحرب.

أمريكا ايران بزشكيان طهران اخبار التوك شو

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