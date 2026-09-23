روسيا: نساعد في تعزيز أمن الطاقة بالهند للتغلب على عواقب أزمة النفط العالمي

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أعلن نائب وزير الخارجية الروسي أندري رودينكو اليوم الأربعاء أن بلاده تساعد الهند في التغلب على عواقب نقص إمدادات الطاقة وأزمة النفط العالمي؛ بفعل الحرب الدائرة بين الولايات المتحدة وإيران.

وقال رودينكو - في تصريحات أوردتها وكالة أنباء تاس الروسية - "إن روسيا تسهم في تعزيز أمن الطاقة في الهند ليس فقط من خلال الإمدادات المستقرة من النفط المحلي"، وذلك للتخفيف إلى حد كبير من عواقب تضرر حركة الملاحة في مضيق هرمز.

وشدد على الاستخدام السلمي للطاقة النووية، موضحًا: “أن محطة كودانكولام للطاقة النووية التي أنشأها متخصصون روس تزود المستهلكين الهنود بالفعل بطاقة رخيصة وآمنة. ونحن نتوقع تخصيص موقع جديد لمحطة الطاقة النووية التي صممتها روسيا”.