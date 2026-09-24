لمدة 3 أشهر.. جامعة العاصمة تتيح برنامج أونلاين في العلاج الأسري



أعلنت جامعة العاصمة – كلية الخدمة الاجتماعية – مركز العلاج الاجتماعي إتاحة برنامج « العلاج الأسري بين الواقع النظري والتطبيق العملي» بنظام الأونلاين بالكامل (عن بُعد)، تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة العاصمة، والدكتور وليد السروجي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وإشراف الدكتور زغلول عباس حسنين عميد الكلية، والدكتورة صفاء خضير وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة إيمان صلاح مدير المركز.

ويأتي البرنامج في إطار حرص الجامعة على إتاحة برامج تدريبية متخصصة تجمع بين التأصيل النظري والتطبيق العملي، بما يتيح للمشاركين تطوير معارفهم ومهاراتهم في مجال العلاج الأسري والاستفادة من البرنامج دون الحاجة إلى الحضور الفعلي.

الفئات المستهدفة:

أعضاء هيئة التدريس.

أعضاء الهيئة المعاونة.

طلاب الدراسات العليا.

المتخصصون في علم النفس.

المتخصصون في علم الاجتماع.

المتخصصون في الصحة النفسية.

محتوى البرنامج:

يركز البرنامج على الربط بين الواقع النظري والتطبيق العملي في مجال العلاج الأسري، بما يدعم الجانب المعرفي والمهني للمشاركين، ويمنحهم فرصة للتعرف على الأسس والممارسات المرتبطة بمجال العلاج الأسري، لمدة 3 أشهر.



يحصل المشاركون على شهادة معتمدة من مركز العلاج الاجتماعي بكلية الخدمة الاجتماعية.

أونلاين بالكامل (عن بُعد) بما يتيح المشاركة من أي مكان والاستفادة من البرنامج دون الالتزام بالحضور داخل مقر الجامعة.

للحجز والاشتراك ومعرفة تفاصيل البرنامج:

جامعة العاصمة

كلية الخدمة الاجتماعية – مركز العلاج الاجتماعي

