الصندوق العربي ينفذ برنامجا طبيا لأمراض القلب في تنزانيا

نفذ الصندوق العربي للمعونة الفنية للدول الإفريقية التابع لجامعة الدول العربية برنامجا طبيا متخصصا في أمراض القلب بجمهورية تنزانيا الاتحادية، ضمن جهود دعم الكوادر الطبية الإفريقية وتعزيز التعاون العربي الإفريقي في المجال الصحي.

ويقام البرنامج خلال الفترة من 23 إلى 26 سبتمبر الجاري، بمعهد جاكاتا كيكويتي للقلب بمستشفى موهيمبيلي، في إطار برنامج التعاون الطبي القائم بين الصندوق والمؤسسات الصحية والطبية في تنزانيا.

ويتضمن البرنامج دورات تدريبية لأطباء القلب والكوادر الطبية التنزانية، إلى جانب ورش عمل متخصصة تجمع بين التدريب العملي ونقل الخبرات في مجال أمراض القلب.

من القلب إلى القلب

ويشارك في تنفيذ البرنامج كل من جمعية القلب الإفريقية المصرية لبحوث وأمراض القلب وجمعية "من القلب إلى القلب"، في إطار الشراكة بين الخبرات الطبية العربية والمؤسسات الصحية الإفريقية لتطوير القدرات المحلية وتبادل المعرفة في التخصصات الطبية الدقيقة.

وشارك في افتتاح البرنامج، اليوم الخميس، محند صالح لعجوزي، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية ومدير عام الصندوق، مؤكدا أن استمرار البرامج الطبية في تنزانيا يعكس حرص الصندوق على ترسيخ التعاون الطبي العربي الإفريقي والاستفادة من الكفاءات العربية في تطوير منظومات الرعاية الصحية وبناء قدرات الكوادر الإفريقية.

وشهد الافتتاح مشاركة الدكتور حمد يبنبيا، نيابة عن وزير الصحة التنزاني، والدكتورة نايز ماجاني، الرئيس التنفيذي لمعهد القلب التنزاني، إلى جانب عدد من مسؤولي الجمعيات والمؤسسات الطبية والأطباء والكوادر التنزانية.

وأكد المشاركون أهمية استمرار التعاون الطبي مع جامعة الدول العربية وتوسيع مجالاته بما يسهم في تطوير الخدمات الصحية المتخصصة وتعزيز تبادل الخبرات بين الجانبين.