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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

يوروستات: الطاقة المتجددة تولد 54.1% من كهرباء الاتحاد الأوروبي

يوروستات: الطاقة المتجددة تولد 54.1% من كهرباء الاتحاد الأوروبي
يوروستات: الطاقة المتجددة تولد 54.1% من كهرباء الاتحاد الأوروبي
أ ش أ

أظهرت بيانات حديثة صادرة عن مكتب الإحصاءات الأوروبي «يوروستات» أن مصادر الطاقة المتجددة، بما في ذلك الوقود الحيوي، شكلت 54.1% من إجمالي الكهرباء المولدة في الاتحاد الأوروبي خلال الربع الثاني من العام الجاري.

وأوضحت البيانات أن مصادر الطاقة المتجددة واصلت التفوق على مصادر الطاقة الأخرى، بما فيها الوقود القابل للاحتراق والوقود الأحفوري، إلا أن نمو حصتها من توليد الكهرباء شهد تباطؤًا خلال العام الماضي، إذ تراوحت النسبة منذ بداية عام 2025 بين 41% وأكثر قليلًا من 56%.

وسجلت حصة الطاقة المتجددة في الربع الثاني من عام 2026 انخفاضًا طفيفًا مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، عندما بلغت 54.3%، لكنها ارتفعت مقارنة بشهر يناير الماضي، الذي بلغت فيه 41%.

وارتفع توليد الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة بنسبة 2.8% على أساس سنوي، مقابل زيادة إجمالي توليد الكهرباء بنسبة 3.2%، فيما ارتفع توليد الكهرباء من الغاز بنسبة 3.9% خلال الفترة نفسها.

ويأتي ذلك في وقت تعهد فيه الاتحاد الأوروبي بالتحول نحو مصادر طاقة أنظف ومحلية في أعقاب الهجمات الأمريكية والإسرائيلية على إيران وما ترتب عليها من اضطرابات في أمن الطاقة، في إطار جهود بروكسل للحد من الاعتماد على مصادر الطاقة الأجنبية، والتي تسارعت عقب اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية عام 2022.

وأشارت البيانات إلى أن الطاقة الشمسية تمثل أكبر مصدر منفرد لتوليد الكهرباء من المصادر المتجددة في الاتحاد الأوروبي، إذ بلغت حصتها 41.6%، مقارنة بـ37% خلال الفترة نفسها من العام الماضي، كما أصبحت المصدر الأكبر لتوليد الكهرباء في أوروبا خلال شهر يونيو الماضي.

وجاءت طاقة الرياح في المرتبة الثانية بحصة بلغت 27.7%، تلتها الطاقة الكهرومائية بنسبة 22.6%، فيما جاءت النسبة المتبقية من الوقود المتجدد القابل للاحتراق بواقع 7.7%، والطاقة الحرارية الأرضية وغيرها من مصادر الطاقة بنسبة 0.4%.

وأظهرت بيانات «يوروستات» تفاوتًا كبيرًا بين دول الاتحاد الأوروبي في نسبة الكهرباء المولدة من مصادر الطاقة المتجددة.

وتصدرت لاتفيا القائمة بنسبة بلغت 97.7% من إجمالي الكهرباء المولدة من مصادر متجددة، مدفوعة بصورة رئيسية بالطاقة الكهرومائية والطاقة الشمسية، تلتها الدنمارك بنسبة 94%، حيث تلعب طاقة الرياح دورًا رئيسيًا، ثم كرواتيا بنسبة 92.2% بفضل الطاقة الكهرومائية.

وجاءت النمسا وإستونيا والبرتغال وليتوانيا أيضًا ضمن الدول التي سجلت أعلى حصص من الكهرباء المولدة من مصادر الطاقة المتجددة.

وفي المقابل، سجلت سلوفاكيا أدنى حصة تقريبًا، بلغت 19.8%، فيما بلغت النسبة في التشيك 20.9%، مع اعتماد البلدين بدرجة كبيرة على الطاقة النووية والوقود الأحفوري.

وعلى صعيد استهلاك الطاقة بشكل عام، بما يشمل الكهرباء والتدفئة والنقل، شكلت مصادر الطاقة المتجددة 26.2% من إجمالي استهلاك الطاقة في الاتحاد الأوروبي العام الماضي، مقابل 25.2% في عام 2024.

ويستهدف الاتحاد الأوروبي رفع حصة الطاقة المتجددة إلى 42.5% من إجمالي استهلاك الطاقة بحلول عام 2030، مع السعي إلى زيادتها إلى 45%.

وقال «يوروستات» إن دول الاتحاد بحاجة إلى تكثيف جهودها للوفاء بالهدف المحدد لعام 2030، الأمر الذي يتطلب زيادة حصة مصادر الطاقة المتجددة في إجمالي استهلاك الطاقة النهائي للاتحاد بأكثر من 16 نقطة مئوية خلال السنوات الخمس المقبلة.

ويتمثل الهدف النهائي للاتحاد الأوروبي في تحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050.

وتتصدر السويد قائمة دول الاتحاد من حيث حصة الطاقة المتجددة في إجمالي استهلاك الطاقة بنسبة 65.4%، تليها فنلندا بنسبة 53% والدنمارك بنسبة 48.2%، بينما سجلت بلجيكا وسلوفاكيا وأيرلندا نسبًا بلغت 14.9% و16.3% و17.2% على التوالي.

ورغم أن حصة الطاقة المتجددة من إجمالي استهلاك الطاقة في الاتحاد الأوروبي تضاعفت تقريبًا ثلاث مرات منذ عام 2004، عندما كانت تبلغ 9.6%، فإن خبراء يحذرون من أن وتيرة التوسع الحالية قد لا تكون كافية لتحقيق أهداف عام 2030، في ظل اختناقات البنية التحتية وتنامي الشكوك بشأن التحول إلى الطاقة المتجددة في بعض الدول الأعضاء.

مكتب الإحصاءات الأوروبي «يوروستات مصادر الطاقة المتجددة الوقود الحيوي

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