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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

"روسيا الموحدة" تحصد 349 مقعدا في انتخابات مجلس الدوما

"روسيا الموحدة" تحصد 349 مقعدا في انتخابات مجلس الدوما
"روسيا الموحدة" تحصد 349 مقعدا في انتخابات مجلس الدوما
أ ش أ

أعلنت لجنة الانتخابات المركزية الروسية، اليوم الجمعة، فوز حزب "روسيا الموحدة" بـ349 مقعدا في انتخابات "الدوما" في ظل نسبة مشاركة بالتصويت بلغت 59.8% بواقع 67,448,094 صوتا.

وقالت رئيسة اللجنة إيلا بامفيلوفا - خلال مؤتمر صحفي نقلته وسائل إعلام روسية اليوم - أن حزب "روسيا الموحدة" حصل على 349 مقعدا، يليه الحزب الشيوعي الروسي بـ37 مقعدا، ثم الحزب الليبرالي الديمقراطي الروسي بـ23 مقعدا، وحزب "الشعب الجديد" بـ19 مقعدا، وحزب "روسيا العادلة" بـ17 مقعدا، فيما حصل حزب "الوطن" على مقعد واحد، وفاز 4 مرشحين بمقاعد مستقلة.

وبحسب شريحة عرضت في اللجنة الانتخابية المركزية للمقارنة مع السنوات السابقة، بلغت نسبة المشاركة في التصويت عام 2021 حوالي 51.82% من الناخبين بواقع 56,484,685 صوتا، بينما سجلت نسبة المشاركة عام 2016 نحو 47.88% من الناخبين، بواقع 52,700,992 صوتا.

وشهدت روسيا من 18 وإلى 20 سبتمبر 2026 انتخابات إقليمية واسعة تزامنت مع انتخابات مجلس "الدوما" (النواب)، شملت اختيار حكام 11 منطقة، منها 8 مناطق عبر انتخابات مباشرة في جمهوريات موردوفيا والشيشان وتوفا، ومقاطعات بيلجورود وبريانسك وبسكوف وبينزا وأوليانوفسك، بينما اختير رؤساء 3 مناطق عبر تصويت برلماناتها المحلية وهي قره تشاي-شركيسيا وأوسيتيا الشمالية وداغستان.

كما جرت انتخابات برلمانية في 39 منطقة روسية، وانتخابات للمجالس المحلية في 10 مراكز إدارية، في استحقاق انتخابي وصفه الرئيس فلاديمير بوتين بأنه الأهم سياسيا على المستوى الداخلي.

لجنة الانتخابات المركزية الروسية فوز حزب روسيا الموحدة انتخابات الدوما رئيسة اللجنة إيلا بامفيلوفا

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