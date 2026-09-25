يونيسف: 2.2 مليون طفل في اليمن يعانون من سوء التغذية خلال 2026

قال علي قاسم، المتحدث باسم منظمة اليونيسف في اليمن، إن المنظمة رصدت وتوقعت أن يشهد عام 2026 معاناة نحو 2.2 مليون طفل في اليمن من سوء التغذية، بينهم أكثر من نصف مليون طفل يعانون من سوء التغذية الحاد الوخيم.

وأضاف قاسم، في تصريحات لـ"القاهرة الإخبارية"، أن اليونيسف أجرت خلال الفترة الماضية فحوصات لأكثر من 2900 طفل، وتبين أن طفلاً من بين كل 4 أطفال يعاني من سوء التغذية.

وأكد المتحدث باسم اليونيسف في اليمن أن الفحوصات أظهرت أيضاً معاناة أكثر من 200 طفل من سوء التغذية الحاد الوخيم، وهو من أخطر أشكال سوء التغذية وأكثرها فتكاً بالأطفال.

وأشار إلى أن هذه الأرقام تعكس حجم الأزمة الغذائية التي يواجهها الأطفال في اليمن، وتؤكد الحاجة إلى مواصلة جهود الكشف المبكر عن حالات سوء التغذية وتوفير الرعاية والعلاج اللازمين للأطفال الأكثر احتياجاً.