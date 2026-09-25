رئيس مدينة بورفؤاد: الموسم الصيفي لم يشهد أي حالات غرق

أعلنت سمر الموافي رئيس مدينة بورفؤاد، اليوم الجمعة، أن غرفة العمليات الرئيسية بالمدينة لم تتلق أي شكاوى أو إخطارات بحالات غرق خلال الموسم الصيفي، مشيدة بجهود فرق الإنقاذ والأجهزة المعنية، على جهودهم المتواصلة خلال موسم الصيف، وحرصهم أهمية التوعية المستمرة للمواطنين، وذلك من خلال التنسيق بين غرفة عمليات المدينة وكل الأجهزة التنفيذية التابعة للمدينة وإدارة السياحة والمصيف بمحافظة بورسعيد.

وأوضحت سمر الموافي، بأن شاطئ المدينة لم يشهد أي حالات غرق من المصطافين خلال الموسم الصيفي الحالي، مصيفة أن الشاطىء هذا العام شهد تركيب أبراج مراقبة للشاطئ على مسافة 1200م، لضمان مراقبة فعالة وتحقيق أعلى درجات الأمان للمصطافين، بالإضافة إلى انتشار فرق الإنقاذ بمحاذاة الشاطئ خلال ورديات العمل، وذلك في إطار مخطط المدينة لضمان تقديم أفضل خدمة لرواد الشاطئ خلال موسم الصيف.

سمر الموافي: غرفة عمليات المدينة الرئيسية لم تتلق شكاوى خلال الموسم الصيفي

وقالت إنه تنفيذا لتوجيهات اللواء ابراهيم أبو ليمون محافظ بورسعيد، شهد الشاطئ هذا العام انتشارا للمنقذين بطول الشاطئ خلال ورديات العمل تحسباً لأي حالات غرق، بالإضافة إلى تحذير المواطنين من عدم تجاوز خط الأمان والدخول لعمق البحر، وذلك لحماية أرواح الأهالي، وضمان تواجد الأهالي داخل الخط الآمن للسباحة.

كما أوضحت رئيس مدينة بورفؤاد، أن الشاطئ خلال الموسم الحالي شهد أعمال إحلال وتجديد لدورات المياه العمومية، مضيفة بأن الشاطئ شهد تجديد منظومة الإنارة العامة بكشافات ليد فائقة الإضاءة وموفرة للطاقة بأعمدة ديكورية حديثة.

ولفتت إلى أن الشاطئ يشهد حاليا رفع كفاءة المدخل الغربي الرئيسي بالتنسيق مع مديرية الطرق والنقل، مشيرة إلى أن العام الحالي شهد تواجدا ميدانيا مكثفا للأجهزة التنفيذية؛ لمنع إقامة الخيام والمظاهر العشوائية، والحفاظ على المظهر الجمالي والحضاري للشاطئ أمام زائريه.

وأشارت سمر الموافي إلى أن المدينة شهدت إقبالا كبيرا من المواطنين من أبناء المحافظة والمحافظات الأخرى المجاورة؛ لقضاء عطلات نهاية الأسبوع خلال الموسم الصيفي، وسط أجواء من الفرح والسرور والبهجة في شوارع وميادين المدينة.

وأكدت أن أجهزة الرصد بالمدينة سجلت أعلى معدلات لرحلات اليوم الواحد خلال فصل الصيف، حيث استقبلت بورفؤاد ما يقرب من 250 ألف زائر؛ لزيارة معالم المدينة، والاستمتاع بالأجواء الصيفية الرائعة.