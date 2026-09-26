117 عاما من التاريخ.. كيف تحولت الجامعة المصرية إلى جامعة القاهرة؟

قال الكاتب خيري حسن إن الجامعة المصرية مرت بعدة مراحل تاريخية منذ تأسيسها، قبل أن تتحول إلى جامعة القاهرة وتحمل اسمها الحالي.

وأوضح خيري خلال صباح الخير يا مصر،حسن أن الجامعة المصرية تأسست عام 1908 كجامعة أهلية، ثم تحولت إلى جامعة حكومية عام 1925، وضمت في بدايتها كليات الآداب والعلوم والطب والحقوق.

وأشار إلى أن الجامعة حملت اسم «جامعة فؤاد الأول» عام 1940، قبل أن يتغير اسمها عام 1953 إلى «جامعة القاهرة»، وهو الاسم الذي تحمله حتى الآن.

وأضاف أن رحلة الجامعة المصرية إلى جامعة القاهرة تمثل واحدة من أبرز المحطات في تاريخ التعليم الجامعي في مصر.